Städtische Förderung gegen Leerstand

Was kann Dettelbach gegen Leerstand in der Stadt selber tun und wie kann neuer Wohnraum geschaffen werden? Ein Antrag der CSU-Fraktion dazu eine „Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen“ zu entwickeln, wurde am Montagabend vom Stadtrat einstimmig angenommen. Wie genau allerdings eine solche „Richtlinie“ aussehen kann und welche bereits bestehenden kommunalen Förderprogramme, etwa das „Integrierte Nachhaltige Städtebauliche Entwicklungskonzept“ (INSEK), darin einfließen können, blieb allerdings offen. Einzelne in der Sitzung genannte Vorschläge, etwa feste Parkplätze für Innenstadtbewohner oder freie Kindergartenplätze für Familien, die alte Häuser sanieren, werden sicher noch einige Diskussionen nach sich ziehen. „Es geht immer wieder um die Belebung der Innenstadt“, sagte Raimund Sauer zur Begründung des Antrags, dem aber konkrete Forderungen fehlten.

Weitere Punkte der Sitzung waren: Das kommunale Förderprogramm für die Altstadt Dettelbach, mit dem etwa Fassadengestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zusammen mit der Städtebauförderung bezuschusst werden, wird um zwei Jahre verlängert.

Das Ingenieurbüro Hossfeld & Fischer aus Bad Kissingen erhält den Auftrag zur Planung der Sanierung und Weiterentwicklung der Kläranlage zum Angebotspreis von knapp 33 000 Euro.

Bürgermeisterin Christine Konrad (Freie Wähler), Sandra Ehmer (CSU) und Eva-Maria Deppisch (SPD) sind die „Sachpreisrichter“ für den Kunstwettbewerb für einen Brunnen auf dem Postplatz. Dem weiblichen Trio aus dem Stadtrat stehen vier noch nicht genannte „Fachpreisrichter“ an der Seite, die am Ende die eingereichten Arbeiten für eine Brunnengestaltung bewerten sollen. Eine endgültige Entscheidung liegt dann beim Stadtrat. Raimund Sauer verzichtete auf eine Beteiligung an der Jury, da er selber einen Entwurf einreichen möchte, die Freien Wähler zogen den Vorschlag Ernst Plannasch wieder zurück, da mit der Bürgermeisterin bereits eine Vertreterin der Fraktion dabei ist, so dass es am Ende nicht zu einer Kampfabstimmung kam.

Nachdem Volkach, Sommerach und Nordheim einer gemeinsamen ILEK mit Dettelbach eine Absage erteilt haben, verbleiben noch die Gemeinden Albertshofen, Biebelried, Buchbrunn und Mainstockheim zur Bildung einer interkommunalen Allianz. Von Rottendorf fehlt noch eine konkrete Aussage. Um abzuklären, ob es genügend Substanz für eine solche Zusammenarbeit gibt, soll im Juni diesen Jahres ein zweitägiges Seminar in Klosterlangheim statt finden, zu dem jede Gemeinde vier bis fünf Teilnehmer entsenden soll. Bis Ende Februar sollen die Fraktionen im Dettelbacher Stadtrat je einen Teilnehmer melden.

Vier Bewerber gibt es derzeit für städtische Bauplätze in Euerfeld und in Schernau. Nach einem Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2017 werden diese Bauplätze zwei mal jährlich unter den Interessenten verlost, was am Montagabend geschah. Wer in der Auslosung zuerst gezogen wird, kann zuerst ein Grundstück auswählen. Da es bei der Bewerbung einen Kinderbonus gibt, waren insgesamt sieben Lose in der Lostrommel, jeder der Bauwerber erhielt am Ende ein Grundstück.