Stadtrat verbietet Einsatz von Glyphosat

Die Stadt Marktbreit verbietet den Einsatz des Herbizids Glyphosat auf eigenen Flächen. Davon betroffen sind auch von der Stadt verpachtete landwirtschaftliche Flächen bei Neuverträgen. Das beschloss der Stadtrat am Montagabend ohne Gegenstimmen.

Ein wenig erstaunt war Marktbreits Umwelt- und Agrarreferent Manfred Krauß schon, als er im Auftrag von Bürgermeister Erich Hegwein begann, über das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat zu recherchieren. Denn in Einzelfällen hatte er es als Landwirt selber bereits eingesetzt, nicht flächig, sondern an Ackerrändern, um nach der Ernte den Überwuchs von Quecken oder Winden zu verhindern.

Verzicht ist möglich

„In der bäuerlichen Landwirtschaft könnten wir allerdings locker darauf verzichten“, sagte Krauß. Allerdings mit etwas höherem Aufwand, etwa durch eine Ackerfurche entlang den Feldrändern. „Es geht auch anders“, so der Landwirt.

Was ihn aber richtig empört sind Rückstände von Glyphosat in Bier oder auch Milch. „Das ist eine Sauerei, das gehört da nicht hin“, sagte Krauß. Schuld am Unkrautvernichter in Lebensmitteln ist der Einsatz vor der Ernte von Getreide oder Raps, um Unkräuter totzuspritzen. Auch darauf könnten Landwirte verzichten, so Krauß, der aber auch fest stellte: Größter Verbraucher von Glyphosat in Deutschland ist die Bahn um das „Schotterbett vor Verkrautung“ zu schützen.

Ausgenommen Altverträge

In der Diskussion waren sich die Räte schnell einig: Glyphosat hat auf öffentlichen Flächen in Marktbreit nichts zu suchen. Gleiches gilt auch für städtische Pachtflächen. Hier ist ein Verbot allerdings nur bei Neuverträgen oder Verlängerungen möglich. Bei Altverträgen soll an die Pächter appelliert werden, auf das Herbizid zu verzichten. Bauhofleiter Gerd Friedlein machte deutlich, dass die Stadt bereits seit über 20 Jahren auf den Einsatz chemischer Unkrautvernichter verzichte und auf Hacke und thermische Mittel setze.