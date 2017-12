Stadtrat beschließt höhere Abwassergebühren

Die Bürger in Iphofen, Birklingen, Mönchsondheim und Possenheim müssen sich auf höhere Abwassergebühren einstellen. Denn die überörtliche Rechnungsprüfungsstelle im Landratsamt hatte die Stadt aufgefordert, die Gebühren anzupassen um Defizite aus den vergangenen Jahren abzubauen.

„Wir waren uns im Finanzausschuss einig, dass wir keine vergangenen Defizite aufgreifen wollen, sondern nur für die Zukunft tätig werden“, sagte Bürgermeister Josef Mend in der Ratssitzung. Somit kommt die Stadt der Aufforderung aus dem Landratsamt nach.

Bei den vier Kläranlagen seien die letzten Anpassungen vor zehn Jahren durchgeführt worden. In Iphofen steigt die Abwassergebühr pro Kubikmeter nur unwesentlich von 1,70 auf 1,80 Euro. Die Stadt werde bei den Sonderfällen wie Birklingen und Possenheim maximal eine Kostendeckung von 50 Prozent erreichen, sonst wären Preissprünge viel zu hoch. In Birklingen wird von zwei Euro auf 3,10 Euro pro Kubikmeter erhöht und in Possenheim ergibt sich die gleiche Veränderung. In Mönchsondheim waren bislang 1,85 Euro zu entrichten; ab 2018 werden 2,50 Euro pro Kubikmeter fällig.

„Der Durchschnittsbürger wird schätzungsweise 200 Euro pro Jahr mehr an Abwassergebühren bezahlen müssen“, erklärte Bürgermeister Josef Mend. „Wir können diese Erhöhungen den Bürgern gegenüber rechtfertigen“, meinte Josef Mend, der der Ratsrunde für jeweils einstimmige Beschlüsse für die betroffenen Stadtteile dankte.

Weitere Themen im Stadtrat

• Möglicherweise wird die Stadt Iphofen eine Teilfläche der 146 Hektar Schwanberg-Wald, die die Stadt im April dem Rüdenhäuser Fürstenhaus abgekauft hatte, aus der Forstbewirtschaftung herausgenommen – zumindest wenn es nach Rupert Maier geht. Das Ratsmitglied eröffnete seine Idee, in einem Teilstück unterhalb des Schlosses im Hang Richtung Rödelsee mächtige Buchenbestände zu erhalten und sprach von „Methusalem-Buchen“. Erstens sei das Gebiet im Steilhang schwer zu bewirtschaften, zweitens seien die bis zu 100 Jahre alten Buchen ökologisch wertvoll und drittens könnte das Areal touristisch genutzt werden. „Die touristische Nutzung war neben der forstlichen Nutzung eines ihrer Argumente bevor wir dem Kauf zugestimmt haben“, wandte sich Maier an den Bürgermeister. Josef Mend zeigte sich Maiers Vorschlag gegenüber nicht abgeneigt und ließ die Ratsrunde wissen, dass er ein Angebot für eine Konzeption der Waldfläche auf seinem Schreibtisch liegen habe. „Die Verwaltung und ich möchten eine Richtungsvorgabe des Stadtrats zu diesem Thema“, sagte Mend und kündigte an, das Thema vermutlich schon im Januar auf die Tagesordnung des Stadtrats zu setzen.

• „Wenn alles glatt läuft, wird der erste Teil des neuen Kindergartens diese Woche aufgestellt“, kündigte Josef Mend an. Der Stadtrat ermächtigte den Bürgermeister, den Auftrag für die Lüftungsinstallationsarbeiten nach dem Ende der Submission vergeben zu dürfen. Das Neubauprojekt in der Manegoldstraße kommt auf 2,6 Millionen Euro und wird die derzeitige Problematik ausgereizter Kapazitätsgrenzen lösen. Zum Kindergarten informierte Mend, dass die Stadt eine Stelle für die Leitungsposition der künftig zwei Kindergarten-Standorte ausschreiben wird. Denn die jetzige Leiterin und ihre Stellvertreterin hätten erklärt, dass sie die künftige Leitungsposition für beide Standorte nicht übernehmen wollten. Jörg Schanow ließ eine andere Position der Leiterinnen anklingen, was Josef Mend sichtlich überraschte, denn mit beiden Damen sei offen und ohne jeglichen Druck gesprochen worden.

• „Wir wollen eine Aussteigemöglichkeit am Parkplatz Einersheimer Tor erhalten und die Busse parken dann an der Karl-Knauf-Halle“, erklärte Bürgermeister Josef Mend zur Neugestaltung des Großparkplatzes. Denn durch die Verlagerung des Busparkplätze an die Karl-Knauf-Halle werde vermieden, zu viel in die Parkfläche gegenüber des Feuerwehrhauses einzugreifen. Die Ratsrunde folgte ohne Gegenstimme der Empfehlung des Bauausschusses.

•„Die Verwaltung organisiert jedes Jahr ein attraktives Ferienpassprogramm“, fand der Bürgermeister. Die 16,57 Euro, die die Stadt pro verkauften Ferienpass zuschießt, gebe die Stadt gerne dafür aus.