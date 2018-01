Stadtmarketing will nicht kleckern, sondern klotzen

Die Stadt Kitzingen in aller Munde zu bringen – das nimmt der Stadtmarketingverein wörtlich: In diesem Jahr hat er wieder eine Reihe von Veranstaltungen konzipiert, die zeigen sollen, was Kitzingen und die Region zu bieten haben. Kulinarik, Einkaufserlebnis und Kultur ergänzen sich bei den Angeboten zwischen Frühling und Winter.

Start in den Frühling

Claudia Biebl, Vorsitzende des Vereins, und ihr Stellvertreter, Frank Gimperlein, stellten das Jahresprogramm 2018 vor. Den Auftakt bildet der „Kitzinger Frühling“, der verkaufsoffene Sonntag am 15. April. An diesem Tag haben nicht nur die Geschäfte geöffnet, sondern die Innenstadt verwandelt sich in eine einzige Automeile. Handwerker und Dienstleister werben mit ihren Ständen für sich und die Gärtnereien in Etwashausen laden zum Tag der offenen Tür. Den Weg von dort in die Innenstadt erleichtert ein Shuttle-Service.

Das zwölfte Stadtfest lädt vom 1. bis 3. Juni, dem verlängerten letzten Wochenende der Pfingstferien, zum Bummeln und Genießen ein. Marktplatz, Kaiserstraße und der Schulhof der Wirtschaftsschule verwandeln sich am Familiensonntag zudem in eine Spielstraße für Groß und Klein. Sportlicher Höhepunkt wird der VR-Bonuslauf. Die drei Tage werden durch ein Abschlusskonzert im Schulhof gekrönt.

Der Stadtschoppen kehrt zurück

Neuauflage: Im Juli und August können die Gäste wieder den Stadtschoppen auf der Alten Mainbrücke genießen. Bei kleinen Knabbereien werden immer von Donnerstag bis Sonntag Weine der GWF und von Winzern der Region ausgeschenkt.

Dreitägiges Festival

Einen großen Wurf wagt das Stadtmarketing mit einem dreitägigen Festival auf großer Bühne. Am Bleichwasen spielen am 12. Juli „LaBrassBanda“ moderne Volksmusik aus Oberbayern. Am 13. Juli kommt der Sänger und Songwriter Johannes Oerding, und am 14. Juli steht die Bühne regionalen Bands und DJs offen.

Sie bestücken das „Kitzingen-kanns-Festival“ mit einer Überraschung: Die „Wild Times“ kehren zurück – eine Hommage an die Clubmusik der 1950er und 1960er Jahre, diesmal ergänzt durch Reggae und Elektro-Popmusik – ein breites Angebot für unterschiedliche Generationen.

Ganz anders die Veranstaltung am 21. Juli, wenn das Stadtmarketing zum vierten Mal zum „White Dinner“ am Stadtbalkon lädt, der Schokoladenseite am Mainufer gegenüber der Altstadt.

Tausende von Besuchern erwartet

Tausende von Besuchern lässt die BR-Radltour erwarten, die am 2. August in Kitzingen Station macht. Im Begleitgepäck: ein Popkonzert mit einer bekannten Band, die allerdings erst im Mai vom BR bekannt gegeben wird.

Am 15. August, dem katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt, der im überwiegend evangelischen Kitzingen verkaufsoffen ist, lädt das Stadtmarketing zum Bummeln ein. Angelehnt an eine TV-Sendung lässt der Verein „Shopping Princess“ und „Shopping Prince“ kostenlos einkaufen. Wer Spaß daran hat, sich von Kopf bis Fuß in einem bestimmten Look stylen zu lassen und keine Scheu hat, sich anschließend auf dem Laufsteg zu präsentieren, darf sich bewerben.

Mit Einkaufsgutscheinen über 300 Euro ausgerüstet, geht es für drei Gewinner durch die Kitzinger Einkaufswelt.

Entspannt bummeln dürfen die Kunden auch an den verkaufsoffenen Sonntagen der „Erbshäuser Kerm“ am 14. Oktober und dem Gesundheitstag am 11. November.

Stimmungsvoller Jahresbeschluss

Den Abschluss des Jahres im Veranstaltungskalender des Stadtmarketingvereins bildet der „Weihnachtliche Treffpunkt“ vom 30. November bis zum 24. Dezember: Glühwein- und Imbissbuden laden auf den Marktplatz ein. Der Weihnachtsmarkt „Kitzingen leuchtet“ findet vom 14. bis 16. Dezember auf dem Marktplatz, in der Rathaushalle, auf dem Platz der Partnerstädte und im Hof der Wirtschaftsschule statt.

Karten für die Veranstaltungen und mehr Informationen im Internet unter www.kitzingen-kanns.de