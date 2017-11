Stadt zahlt erst einmal bis Ende 2020

Die gute Nachricht für viele, die in Iphofen demnächst ihr Haus sanieren wollen: Sie werden dabei weiterhin finanziell unterstützt. Die Stadt bezahlt in festgelegten Gebieten zumindest einen Teil des denkmalpflegerischen Mehraufwands: maximal 20 000 Euro pro Grundstück. Doch die Förderung ist nicht nur an Auflagen gebunden, sondern nun auch befristet. Der Stadtrat hat sich am Montagabend zunächst auf eine freiwillige Zahlung bis Ende 2020 verständigt.

Hintergrund ist, dass sich die Regierung von Unterfranken Ende dieses Jahres aus dem Städtebauförderprogramm für die Stadtteile Birklingen, Dornheim, Hellmitzheim und Possenheim zurückziehen wird. Sie sieht nach 20 Jahren die Sanierungsziele weitgehend erreicht. Will die Stadt ihre Bauherren unterstützen, muss sie künftig auch noch die bisher 60-prozentige Förderquote des Staates tragen. Bürgermeister Josef Mend rechnet mit Mehrkosten von 80 000 bis 100 000 Euro im Jahr. „Die Entwicklung der Dörfer könnte es uns wert sein“, sagte er.

Nicht jedem gefällt das, zumal die Regierung nicht müde wird, immer wieder auf den Wert einer qualifizierten Sanierung hinzuweisen. „Die Regierung predigt Wein und schenkt Wasser ein“, sagte der aus Hellmitzheim stammende Zweite Bürgermeister Ludwig Weigand. Auch Dritter Bürgermeister Jörg Schanow sah ohne staatliche Refinanzierung das Programm kritisch und regte an, es zeitlich zu begrenzen.

Um an Zuschüsse zu gelangen, müssen sich Bauherren vor jedem Projekt vom Stadtplaner beraten lassen. So soll gewährleistet werden, dass sie sich an die Vorgaben der örtlichen Gestaltungssatzung halten, die etwa das Material von Fenstern und Türen oder die Farbe und Form der Dachziegel festlegt. Diese Beratung wird für Betroffene weiterhin kostenlos sein – um die hohe Qualität der Sanierung in den Dörfern zu bewahren, wie es im Stadtrat hieß.

Während Iphofen und Mönchsondheim aufgrund ihrer bedeutenden Denkmalkulisse auch über das Jahr hinaus staatliche Zuschüsse erhalten, ist in Nenzenheim mit dem Ende der Dorferneuerung schon vor fünf Jahren die Förderung ausgelaufen. Um den Stadtteil nicht schlechter zu stellen, soll es neben der kostenlosen Beratung auch dort Zuschüsse für die Sanierung geben – bis auf Weiteres 8000 Euro pro Grundstück. Knackpunkt ist die fehlende Gestaltungssatzung, die bislang nicht nötig war, weil Nenzenheim aus einem anderen Topf gefördert wurde.

Stadtrat Rupert Maier aber wies auf die Problematik hin: „Wenn ein Bauherr auf den Zuschuss pfeift, darf er bauen, wie er will. Das ist doch unlogisch. Wieso verfahren wir in Nenzenheim nicht nach den gleichen Kriterien wie in anderen Stadtteilen?“ Auch Mend wollte eine „gewisse Besserstellung“ der Nenzenheimer nicht leugnen. Stadtteilreferent Alexander Hansch schlug vor, das Thema Anfang 2018 in der Bürgerversammlung vorzustellen und die Bürger entscheiden zu lassen, ob es eine Gestaltungssatzung für ihren Ort geben soll.

Dieter Lenzer ging einen Schritt weiter: Die maximale Förderquote von 20 000 Euro soll es nur geben, wenn die Nenzenheimer bereit seien, einer Gestaltungssatzung zuzustimmen – sonst bleibe es bei höchstens 8000 Euro. Mit dieser Prämisse will Mend nächstes Jahr in die Bürgerversammlung gehen.