Stadt stellt zwei Wohnungen für Familien zur Verfügung

In das problembeladene Notwohngebiet werden keine obdachlosen Familien mit Kindern eingewiesen. Darauf hat sich der Stadtrat geeinigt. Allerdings hat er sich eine Hintertüre offen gelassen.

Mit einem Kompromissvorschlag hat Oberbürgermeister Siegfried Müller (UsW) dem Antrag der Stadträtin Andrea Schmidt (parteilos) auf ein komplettes Verbot einer Einweisung den Wind aus den Segeln genommen. Danach wird die Stadt zwei Wohnungen außerhalb der vier Wohnblocks in der Egerländer- und Tannenbergstraße zur Verfügung stellen. Als eine Möglichkeit wurde die alte Schule in Hohenfeld genannt, deren Verkauf der Stadtrat jetzt abgeblasen hat und in der es zwei Wohnungen gibt. In denen oder anderen Wohnungen der Stadt oder ihrer Tochter, der Bau GmbH, könnten Familien unterkommen, die obdachlos werden und von der Stadt untergebracht werden müssen.

Ausnahmen möglich

Sollten die Wohnungen belegt sein und eine weitere Familie Bedarf anmelden, steht dem im Rathaus zuständigen Einwohnermeldeamt auch weiterhin die Möglichkeit offen, eine der Wohnungen in der Siedlung zu nutzen. „Wir sind gesetzlich in der Pflicht und müssen handlungsfähig bleiben“, sagte der OB und bestand wie Susanne Schmöger von der Rechtsabteilung auf dieser Ausnahmeregelung, die mit 23 zu einer Stimme eine Mehrheit fand. Auch weil in dem Block in der Tannenbergstraße Wohnungen vorhanden sind, die die gesetzlichen Vorgaben für die Unterbringung von Familien mit kleinen Kindern erfüllen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, ist allerdings relativ gering. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass im Durchschnitt der vergangenen Jahre im Schnitt ein bis zwei Familien mit Kindern untergebracht werden mussten.

Die Regelung gilt zunächst so lange, bis das vom Stadtrat Anfang Februar in Auftrag gegebene umfassende Konzept zur Lösung der Probleme in der nördlichen Siedlung vorliegt und umgesetzt ist. Auf dieses Konzept setzt auch die für die Siedlung zuständige Arbeitsgemeinschaft Soziale Stadt. Die Mehrheit der AG hatte sich gegen die Vorstoß Schmidts ausgesprochen. Dem Kompromiss stimmte Bianca Tröge als AG-Vorsitzende und Referentin für die Soziale Stadt zu. Das gilt auch für Andrea Schmidt, die am Ende auch „mit dem Kompromiss leben konnte“.

Nachspiel im Rat

Das Notwohngebiet mit den nach Ansicht Schmidts „unzumutbaren Zuständen“ war vor kurzem bundesweit in die Schlagzeilen geraten. Der Beitrag bei Stern TV und der Auftritt Schmidts hatten jetzt ein Nachspiel. Bürgermeister Stefan Güntner (CSU) warf Schmidt vor, die Kollegen in der Öffentlichkeit an den Pranger gestellt zu haben. „Sie sind weit über das Ziel hinausgeschossen“, sagte Güntner unter dem Beifall der großen Mehrheit. Er kritisierte, dass Schmidt kein Wort über die Bemühungen zur Lösung des Problems gesagt habe – auch nichts über das in Auftrag gegebene Konzept. Andere Stimmen wie Manuel Müller (UsW) kritisierten die Beiträge rund um das Notwohngebiet als „unterirdische Berichterstattung“. Müller war am Ende auch die einzige Gegenstimme zum Kompromiss. Der wäre fast noch ins Wanken geraten, als Schmidt sich gegen den Vorwurf der Sturheit wehrte und dem Stadtrat gelegentlich „taktischen Spielchen, auch auf Kosten der Humanität“ unterstellte. Das vom OB daraufhin sofort beantragte Ende der Debatte rettete vermutlich den Kompromiss. Als sich die Wogen geglättet hatten, gab es doch noch noch was Versöhnliches von Schmidt: „Gemeinsam können wir es schaffen.“