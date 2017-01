Stadt investiert 13,6 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren

Neue Abwasserkanäle in der Altstadt, der Anschluss der Kläranlage Neudorf an das Gruppenklärwerk Prichsenstadt, die Dorferneuerung Stadelschwarzach: Das sind nur drei von 78 Posten, die der Haupt- und Finanzausschuss Prichsenstadt am Dienstagabend abgearbeitet hat. Einziger Tagesordnungspunkt war der Finanzplan ab 2017, und der sieht Ausgaben von 13,6 Millionen Euro für die kommenden vier Jahre vor. Nach gut zwei Stunden Debatte empfiehlt der Ausschuss dem Rat, der nächste Woche am Donnerstag (19 Uhr) tagt, dem Finanzplan zuzustimmen.

Einer der erfreulichsten Aspekte: die Schulden werden nicht in die exorbitante Höhe steigen „wie zu Beginn der Wahlperiode prognostiziert worden war“, sagte Bürgermeister René Schlehr. Im Februar 2014 war noch von „acht Millionen Euro Schulden“ die Rede gewesen. Dieses Schreckgespenst ist insofern verjagt, dass es Ende 2020 nur etwas mehr als zwei Millionen Euro sein werden, so Kämmerer Marco Kölln am Dienstagabend.

Ein Kredit von zwei Millionen Euro werde dennoch aufgenommen werden müssen, schlagen doch allein der Anschluss der Kläranlage Neudorf an die Gruppe mit 1,5 Millionen Euro und die neuen Abwasserkanäle der Altstadt mit fast 780 000 Euro zu Buche. Geld, das sich die Stadt über die Gebühren über mehrere Jahre von den Bürgern zurückholt.

Mit 12 000 Euro in diesem Jahr sind neue Arbeitsgeräte für das Rathaus vorgesehen, etwa ein neuer Beamer für den Sitzungssaal oder neue Computer. Stefan Deppisch warf die Frage nach der Datensicherung ein, was auch Harald Eger interessierte („Wir haben alle noch Dettelbach vor Augen“). Die Daten seien in Prichsenstadt sehr gut geschützt, so der Bürgermeister. „Alle Mitarbeiter sind darüber hinaus angewiesen, bei Mailanhängen extrem vorsichtig zu sein, wirkliche Sicherheit hat niemand.“ Martin Ebert brachte die Idee ein, das Angebot der ÜZ Lülsfeld zu prüfen. Der Stromversorger bietet das sogenannte GIS-Hosting an, also externe Server, auf denen Daten hinterlegt und gesichert sind. Ein Aspekt, den der Bürgermeister zumindest anfragen will.

Um die Schulden noch weiter zu drücken, warf Wolfgang Brosche eine Idee in punkto Kanalerneuerung ein. Sein Vorschlag lautet sinngemäß, dass die Kanäle komplett befahren werden sollen und ein Gremium des Stadtrates die Filme sichtet. „Dann werden die Filme verschiedenen Firmen vorgestellt, die sollen ein Angebot machen, und wir entscheiden dann über den Auftrag“, so Brosche. Die Gewährleistungen würden die jeweiligen Firmen übernehmen. „Dazu brauchen wir keinen teuren Planer“, befand Brosche. Es bräuchte allerdings eine gute Dichtigkeitsprüfung, warf Harald Eger ein, und auch ein Okay des Wasserwirtschaftsamtes müsse sichergestellt sein, ergänzte Ebert. So ganz mochte sich der Bürgermeister dem Vorschlag Brosches nicht verschließen: „Das werde ich mal abklopfen.“

Insgesamt, befand der Ausschuss, sehe die finanzielle Lage der Stadt sehr viel besser aus als noch vor einigen Jahren. „Ich bin stolz darauf, dass es sich so positiv entwickelt hat“, sagte Schlehr, „wenn es dabei bleibt, ist es absolut in Ordnung“. Der Plan sei ein solides Fundament, das sich die Stadt hart erarbeitet habe.