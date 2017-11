Staatliche Zuwendungen für zwei Kindertagesstätten

Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration hat der Stadt Kitzingen und der Gemeinde Buchbrunn zur Einrichtung von 25 bzw. zwölf neuen Betreuungsplätzen Fördersummen von 187 800 Euro und 168 000 Euro bewilligt. Das geht aus einer Mitteilung des Landtagsabgeordneten Otto Hünnerkopf (CSU) hervor.

Weitere Mittel

Weitere Fördermittel des Freistaats in einer Höhe bis zu voraussichtlich 839 000 Euro stünden für diese beiden Baumaßnahmen beim Ministerium noch bereit, heißt es weiter.

Familienfreundliche Angebote

Mit beiden Förderprogrammen unterstützt der Freistaat Bayern die Betreuung der Kinder als kommunale Aufgabe. Somit würden gerade auch die ländlichen Kommunen in die Lage versetzt, ein möglichst familienfreundliches Angeboten zur Betreuung der Kinder jeden Alters anbieten zu können, so Hünnerkopf weiter. Neben den Investitionsförderungen beteiligt sich der Freistaat Bayern jährlich auch erheblich an den laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten.