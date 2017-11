St. Martin ritt auf dem Pferd voran

(ela) Der Umzug mit zirka 100 Kindern und Gästen durch Nenzenheim wurde von einem St. Martin auf dem Pferd angeführt. Nach einer Runde, bei der an mehreren Stationen Lieder gesungen wurden, ging es noch auf einen Abstecher bei Glühwein, Kinderpunsch, Kuchen und Bratwurst in den Kindergarten, heißt es in einer Mitteilung. Mit den Eltern und Erzieherinnen der Kindertagesstätte Sonnenschein hatten die Nenzenheimer Kinder in den vergangenen Wochen phantasievolle Laternen gebastelt.