St. Johannes-Kirche hat neuen Altar

Der Altar der Pfarrkirche St. Johannes in Biebelried wurde am Sonntag vom Würzburger Weihbischof Ulrich Boom feierlich geweiht.

Die Sanierung hatte im April 2014 zunächst im Außenbereich begonnen und dauerte bis in den November 2017. Für die Neugestaltung des Umfeldes, in die auch der 1976 letztmals genutzte alte Friedhof einbezogen wurde, beliefen sich die Kosten auf 480 000 Euro, an denen sich das Amt für Ländliche Entwicklung im Rahmen der Dorferneuerung mit 231 000 Euro beteiligte. Die Kosten für die Innen- und Außensanierung des Gotteshauses selbst beliefen sich auf rund 800 000 Euro. An der Finanzierung der Arbeiten beteiligten sich neben der Pfarrei Biebelried, die Bischöfliche Finanzkammer Würzburg sowie in kleinerem Umfang die politische Gemeinde.

Weihbischof Boom segnete das Weihwasser und erneuerte gemeinsam mit den Besuchern des Festgottesdienstes das Taufversprechen.

In seiner Predigt machte der Weihbischof darauf aufmerksam, dass selbst Mutter und Vater zu den pastoralen Mitarbeitern der Kirche im Sinne des Evangeliums gehören. Der Christkönigstag (Totensonntag) sei als das Ende des Kirchenjahres der geeignete Termin für die Altarweihe.

Das Biebelrieder Kreuz sei oft aus Nachrichten besser bekannt als das Gotteshaus. Boom spann einen Bogen vom stehenden Autoverkehr, wenn also nichts mehr gehe, zu einem Besuch in der Kirche, die man wegen ihrer Nähe und mit ihren Riemenschneider-Figuren auch als Autobahnkirche sehen könne. Der neue Altar zeige mit seiner Unverrückbarkeit symbolisch auf, dass man sich auf ihn verlassen könne, er sei ein Ort des Friedens.

Im weiteren Verlauf setzte Weihbischof Boom, unterstützt vom Würzburger Künstler Matthias Engert, die Reliquien des heiligen Bonifaz sowie der Seligen Engelmar Unzeitig und Liborius Wagner im Altar ein. Nach dessen Salbung wurde auf seiner Oberfläche Weihrauch entzündet.

Mit einer Eucharistiefeier mit dem Weihbischof und allen anwesenden Geistlichen wurde der neue Altar erstmals in den Mittelpunkt einer Gottesdiensthandlung gerückt.

Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig und Kitzinger Land, Peter Krämer, erklärte, dass der Himmel mit den Biebelriedern feiere. Am Morgen habe die Sonne gelacht, beim festlichen Einzug habe er Freudentränen vergossen. Woanders stünden Kirchen zum Verkauf, in Biebelried hingegen habe man angepackt und damit bekundet, dass kirchliches Leben hier eine Zukunft besitze.

Nach Monaten der Bauzeit sei mit der Altarweihe wieder kirchliches Leben eingezogen und die Gemeinde könne wieder gemeinsam mit dem Herrn feiern. Für Gäste sei das Gotteshaus mit seinen Kunstwerken mehr als eine Kirche, in der jeder Besucher die vom Altar ausgehende Stärke spüren könne.

In seinem Schlusswort sagte Weihbischof Boom, dass die Kirche am Biebelrieder Kreuz nun wieder Geborgenheit vermittle, egal wie sich der Straßenverkehr auf der A3 und A7 im Augenblick gestalte.

Bei einem anschließenden Empfang im Rathaus dankte Kirchenpfleger Emil Erb der politischen Gemeinde und Bürgermeister Roland Hoh, dass sie sieben Monate Gottesdienst im Rathaus ermöglicht haben. Dank gelte auch Alois Kraus, der die Sanierung von Anfang an in die Hand genommen habe und zusammen mit der Familie selbst mitarbeitete. Nun sei das neu gestaltete Gotteshaus eine Bereicherung für das Dorf.

Kraus erklärte, die Sanierung werde als Aufgabe des Kirchenpflegers angesehen. In Wirklichkeit seien aber viele beteiligt gewesen, für deren Einsatz er nur mit gutem Beispiel habe vorangehen wollen. Sein Dank galt der bischöflichen Finanzkammer, bei der er immer wieder anklopfte und Gehör fand.

Das Ergebnis der Sanierungsarbeiten spreche nun für sich. Bis auf wenige Kleinigkeiten hätten die Handwerker die festgelegte Deadline für die Fertigstellung wesentlicher Arbeiten eingehalten. Das Gotteshaus könne nun allen Besuchern neue Impulse vermitteln, denn das Ergebnis sei nur gemeinsam zu erreichen gewesen. Insgesamt, so Kraus, seien 1350 ehrenamtliche Stunden unentgeltlich geleistet worden, dazu 220 Maschinenstunden.

Nun wünsche sich die Pfarrgemeinde, dass das Gotteshaus auch angenommen und zu Gottesdiensten nur annähernd so gut besucht werde wie bei der Altarweihe.