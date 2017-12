Sprechfunkzeugnis: 15 Teilnehmer legten beim THW Prüfung ab

(ppe) 15 Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) legten in Kitzingen die Prüfung für das UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk, kurz UBI, ab. Von nun an verfügen sie über die Befähigung und Berechtigung, mit den Binnenschiffen und den Stellen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes über UKW-Funk zu kommunizieren, heißt es in einer Mitteilung. Der Prüfung ist eine intensive Ausbildung vorausgegangen. Die Kitzinger THWler Stephan Janz und Thomas Schönwald, die ihrerseits im April dieses Jahres einen Lehrgang bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in Koblenz besuchten und seither Bereichsausbilder des THW sind, gaben ihr Wissen in zahlreichen Unterrichtseinheiten weiter, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Prüfung bestand aus einem theoretischen und praktischen Teil. Unser Foto zeigt die THW-Lehrgangsteilnehmer nach bestandener Funker-Prüfung mit den Ausbildern Stephan Janz und Thomas Schönwald.