Spott für die Geesdorfer Mauer

Trotz der kalten Temperaturen harrten viele Besucher in Geesdorf aus, um den Kirchweihumzug samt der Predigt mitzuerleben. Bei Glühwein-Wetter machten die Wagen mit den Kirchweihburschen wie üblich erst einmal im Ort bei verschiedenen Stationen Halt, um ihre Ständchen zu singen und sich mit entsprechenden Getränken aufzuwärmen. Auch die Musik trotzte der Kälte und ließ sich wieder auf einem Hänger eines Kleinlasters durch den Ort chauffieren.

Am Platz vor dem Sportheim trug dann Kirchweih-Prediger Andreas Antor in Anekdoten vor, was sich so alles das Jahr über an Kuriositäten im Dorf ereignet hatte. Eine Sache, über die er kräftig wetterte, war die „Geesdorfer Mauer“, die sogar auf einem Kirchweih-Motivwagen dargestellt wurde. Das Bauwerk, das entlang des neuen Baugebiets in Richtung Wiesentheid errichtet wurde, erinnere stark an die Berliner Mauer, die dazu galt, Ostberlin abzuriegeln. „Der Inbegriff der Hässlichkeit“, sei die zu Lärmschutzzwecken gebaute Wand. „Steht ein Haus dahinter, fehlt dir die Sonne auch im Winter“, so der Prediger.

Kürzlich habe man sogar in den offiziellen Schreiben die künftigen Bauherren dazu aufgerufen, dass sie den Wall, der begrünt werden soll, auch pflegen. Für das Baugebiet hatten die Predigt noch mehr Spott parat. Die Grundstücke seien zum „absoluten Schnäppchenpreis, fast wie in der Großstadt“, zu haben. Damit spielte der Prediger auf die Preise für Bauland im Ortsteil an, die mancher für zu hoch hält.

Ferner berichtete Antor von Schwierigkeiten, die Urlauber in Ägypten hatten, um Geld abzuheben. Oder von einem mysteriösen Päckchen, das bei jemand im Briefkasten lag. Ohne Absender angekommen, habe der Empfänger gleich Schlimmstes vermutet. Der Inhalt stellte sich nicht als Sprengstoff heraus, sondern als ein Stück, das von einem Familienmitglied bestellt wurde.

Von den Kirchweihburschen musste der Prediger zudem berichten, dass sie „massiven Nachwuchs-Mangel“ hätten. Wenn das anhalte, müsse man künftig vielleicht ältere Junggesellen ansprechen, fürchtete er. Einige „Bekanntmachungen“ aus dem Geesdorfer Amtsblatt beschlossen die Predigt.