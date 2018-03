Sportverein erhält höchste Auszeichnung

Der Sportverein Sickershausen (SVS) wurde als zweiter Verein im Fußballkreis Würzburg am Freitag mit dem Gütesiegel des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) geehrt.

In der Hauptversammlung zeichnete der Kreisehrenamtsbeauftragte des BFV Ludwig Bauer (Gerbrunn) den Verein aus. Er unterstrich in seiner Laudatio, dass das Gütesiegel als die Höchststufe der Silbernen Raute anzusehen sei. Die erste Silberne Raute erhielt der SVS 2003 beim Festkommers zum 90-jährigen Bestehen. 2008 folgte die Goldstufe und schließlich beim 100. Geburtstag 2013 die Goldene Raute mit Ähre. Mit dem Gütesiegel bestätige der Verband, dass der SVS in den Bereichen Ehrenamt, Jugendarbeit, Breitensport und Prävention herausragende Leistungen erbracht hat. Die habe der Verein mehr als verdient, denn er leiste nicht nur gute Nachwuchsarbeit, er sei auch eine wichtige Anlaufstelle für die Bevölkerung.

Fehlende Schiedsrichter

Vorsitzender Köhler nannte die Kirchweih als größte Herausforderung des Vorjahres, denn nach der Schließung der Dorfwirtschaft habe der SVS mit der Jugendvereinigung Storchenbrünnle das Kirchweihessen ausgerichtet.

Kassier Hans Rahmann beklagte, dass die Ausgabenseite seiner Jahresbilanz von den Kosten für fehlende Schiedsrichter belastet werde. Hinzu kämen hohe Kosten für Rücklastschriften infolge nicht gedeckter oder aufgelöster und nicht umgemeldeter Bankkonten.

Oberbürgermeister Siegfried Müller versicherte, dass die Stadt stolz auf ihren SVS sei, das gelte vor allem für die vorbildliche Jugendarbeit. Der Erfolg liege vor allem in der Arbeit der Trainer und Betreuer begründet.

Köhler sprach mit der Anhebung der Mitgliedsbeiträge ein heikles Thema an, freute sich aber umso mehr über das Verständnis, das die Versammlung dafür zeigte. Ohne weitere Debatte beschloss die Runde, dass Kinder bis 13 Jahre zukünftig 30 Euro zahlen (vorher: 25 Euro), 14- bis 17-Jährige 35 Euro (30 Euro). Für Erwachsene fallen zukünftig 70 Euro (60 Euro) an, Familien zahlen 120 Euro (100 Euro). Die Mitgliedsbeiträge waren zuletzt vor zehn Jahren angepasst worden. Der Vorsitzende begründete die Anhebung mit gestiegenen Kosten für Energie und in der Vereinsverwaltung sowie höhere Abgaben, die der Verein an Verbände zu entrichten habe.

Da 2019 das 70-jährige Bestehen der Fußballabteilung gefeiert wird, rief Köhler dazu auf, sich Gedanken über eine geeignete Veranstaltung zu machen und Anregungen einzubringen. Für das Vereinsheim kündigte er trotz fehlender Rücklagen einen Umbau an. Durch das Herausnehmen einer Trennwand soll der Saal vergrößert werden.

Ehrungen

Ehrenmitgliedschaft: Udo Müller; 60 Jahre im BFV: Walter Kehrer, Helmut Marstaller, Rudi Schwarz, Heinz Stich; 60 Jahre im Verein: Herbert Nüse, Kurt Roder, Rudi Schüßler; 50 Jahre im BFV: Manfred Monat; 40 Jahre im BFV: Klaus Dappert; 10 Jahre im Vorstand: Heidrun Müller