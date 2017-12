Sportheim auf den Weg gebracht

Der TSV Abtswind ist bei seinen Bauvorhaben einen Schritt weiter. Zum einen stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung dem Finanzplan für die Investitionen 2018 zu, der auch die 400 000 Euro Zuschuss für den Verein enthält.

Zum anderen wurde der Plan für das in dem Zusammenhang mit vorgesehene „Funktionsgebäude Sport“, also eine Art Sportheim, im Gremium genehmigt. Das soll neben dem Kunstrasen-Spielfeld entstehen, das der Verein auf seinem aktuellen Rasentrainingsplatz neben der Autobahn anlegen will.

In der Ratssitzung legte Planer Holger Scheidig die Planung im Detail vor. Das Gebäude wird etwa an der Stelle des bisherigen Umkleidetrakts nördlich der Schwimmbad-Gaststätte gebaut. Es ist mit 12,45 Metern auf 12,45 Metern quadratisch und besitzt ein Obergeschoss, im Gegensatz zum bisherigen, das komplett abgebrochen wird. Über eine Außentreppe kann das Obergeschoss auch separat für die Sportler genutzt werden. Die auf dem Dach befindlche Solaranlage wird zunächst abgebaut, und später wieder auf dem ebenso flach konzipierten Dach des Neubaus montiert.

Im Gebäude sind vor allem größere und zusätzliche Umkleideräume für den Sportbetrieb. Dazu sind neben Duschen und Toiletten auch Funktionsräume vorgesehen, um verschiedene Dinge zu lagern. Die daneben liegende Schwimmbad-Gaststätte, die gleichzeitig als Vereinsheim dient, wurde in das Raumkonzept mit eingebunden, was Lager- und Kühlmöglichkeiten betrifft. Die Pläne gehen nun an das Landratsamt.

Insgesamt rund 900 000 Euro investiert Abtswind in den Kunstrasen, plus das Gebäude. Neben der Gemeinde trägt ein ortsansässiges Unternehmen die finanzielle Last mit, auch Zuwendungen vom Bayerischen Landessportverband sind eingeplant. Der TSV Abtswind, der mit seinen Fußballern vor dem Aufstieg in die Bayernliga steht, möchte mit dem Projekt seine Trainingsmöglichkeiten verbessern.

Die Gemeinde hatte die Meinung ihrer Bürger abgefragt, ob sie großzügig mit in das Bau-Projekt einsteigen solle. Nachdem es von den Abtswindern zum Großteil Zustimmung gab, wurde das Projekt nun angegangen.