Sportförderung auf vielen Ebenen

Die Stadt Kitzingen lässt sich bei der Sportförderung nicht lumpen. Das zeigt die Bilanz des Jahres 2017, die das im Rathaus zuständige Sachgebiet 13 jeweils zum Ende des Jahres präsentiert. Vergeben wird das Geld nach den gültigen Sportförderungsrichtlinien der Stadt.

Danach erhielten die Sportvereine im vergangenen Jahr knapp 50 000 Euro für die Jugendförderung. Für den Unterhalt eigener Sportstätten wurden gut 18 000 Euro überwiesen. Dazu kommen rund 28 500 Euro an Übungsleiterzuschüssen.

Unterstützung

Weitere, vom Sachgebiet geschätzte, 145 000 Euro werden von der Stadt übernommen, „um den Vereinen die Nutzung der städtischen Sporthallen und Sportplätze zu einem erschwinglichen Preis zu ermöglichen“, heißt es in der Jahresbilanz. Zudem habe die Stadt für Vereinstraining und Sportveranstaltungen im Schwimmbad Aqua-sole Kosten von rund 8400 Euro übernommen.

Hallen sind voll

Zu den städtischen Sportanlagen heißt es: „Die Sporthallen sind in den Abendstunden durch den Vereinssport de facto ausgelastet.“ Das Sportzentrum im Sickergrund und die Florian-Geyer-Halle sind auch an den Wochenenden komplett mit dem Spielbetrieb der Handball-, Tischtennis- und Fußballspieler belegt oder mit Turnieren und sonstigen Veranstaltungen ausgebucht.

Ehrung und Abzeichen

Eine Traditionsveranstaltung ist in Kitzingen die Sportlerehrung. Die findet für das Jahr 2017 am Montag, 22. Januar 2018, statt. Sportabzeichen sind in Kitzingen weiter gefragt: Bei der Verleihung im April wurden insgesamt 89 Sportabzeichen an die Freizeitsportler überreicht. Dafür trainiert wird jeweils im Sommer im Sickergrund, im Aqua-sole oder auf den Radwegen rund um die Stadt.