Sportartikel-Hersteller will sich in Geiselwind ansiedeln

Bei der Besprechung eines Bauplans für das Gewerbegebiet Inno-Park in Geiselwind teilte Bürgermeister Ernst Nickel im Gemeinderat mit, dass sich die schwedischen „New Wave Group“ dort ansiedeln will. Das Unternehmen ist im Bereich Bekleidung und Sportartikel mit der Marke Craft bekannt. Auf einem Teilstück der insgesamt knapp 16 Hektar großen Gewerbefläche östlich von Geiselwind plant das Unternehmen den Neubau einer Logistik-Immobilie inklusive Büro und Lagerverkauf.

Hamburger Firma soll die Immobilie bauen

„Das Ganze wird entsprechende Arbeitsplätze bringen“, zeigte sich Bürgermeister Nickel in der Sitzung zuversichtlich. Als Bauherr fungiert mit der Firma Ixocon aus Hamburg eine Immobilienfirma, welche die entstehenden Hallen an Craft vermietet. Der Gemeinderat hatte zuletzt bereits einige Abweichungen vom Bebauungsplan genehmigt, wie etwa bei der Gebäudehöhe, die statt acht Meter bis zu 13 Meter betragen soll. Dazu muss das Gelände, das in einer Art Spitze in Richtung des Gemeindeteils Füttersee liegt, aufgefüllt werden. Damit wird der Höhenunterschied der Fläche ausgeglichen. Auch beim Böschungswinkel sind leichte Abweichungen vom Plan vorgesehen. Derzeit prüfen die Fachbehörden noch die Änderungen der Planung.

Die Marke Craft gilt in Skandinavien als renommierter Hersteller von Sportbekleidung, besonders in den Bereichen Laufen, Radfahren und Fitness. In Deutschland sind sie aktuell unter anderem Ausrüster des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden.