Sportabzeichen bei der Weihnachtsfeier

Weihnachtsfeier beim TSV Mainbernheim auf dem Gelände des Vereins: die Kinderweihnacht mit Gitarrenmusik, Lagerfeuer, Bastelspaß und dem Nikolaus war der Rahmen für die Ehrung derjenigen, die das Sportabzeichen schafften. Anschließend fand der traditionelle Teil der Weihnachtsfeier mit den geladenen Ehrenmitgliedern im Sportheim bei Kaffee, Musik und Vorträgen statt.

Während des Weihnachtszaubers wurden vom Vorsitzeden Thomas Böh von Rostkron und dem Sportabzeichenprüfer Willi Winkler die Urkunden an die Sportler, die das Deutsche Sportabzeichen abgelegt haben, überreicht. Insgesamt haben 36 Sportler, davon 21 Kinder und Jugendliche, das Abzeichen abgelegt. Besonders erwähnt wurde Alexandra Sperlich, die zum fünften Mal Erfolg teilgenommen hatte und das entsprechende Abzeichen bekam, wie mitgeteilt wird. Mit gutem Beispiel ging auch diesmal der Vorsitzender Thomas Böh von Rostkron voran, der zu den Teilnehmern zählte.

Sportabzeichen Jugend gingen in Silber an Amrei Bachleitner, Birk Bachleitner, Xenia Hauff, Jakob Jäger, Nico Obst, Luke Reifenscheid, Lukas Schmidt, Paula Trump, Moritz Zehnder und Rebekka Zeltner sowie in Gold an Tessa Böh von Rostkron, Tizian Böh von Rostkron, Ben Müller, Nino Muther, Jonas Prochazka, Kilian Segritz, Marie Segritz, Henri Sperlich, Lara Sperlich, Louisa Suchy und Franka Wehr.

Das Deutsche Sportabzeichen Erwachsene in Silber erhielten Thomas Bachleitner, Melanie Böh von Rostkron, Melanie Jäger, Axel Prochazka, Hella Winkler und Michael Zehnder, das in Gold Thomas Böh von Rostkron, Eva Lechner, Alexandra Sperlich, Armin Sperlich, Holger Trump, Sigrid Trump, Ute-Sybille Türk, Bettina Winkler und Wilhelm Winkler.