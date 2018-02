Spielmannszug unter neuer Stabführung

Christina Dennerlein heißt die neue Tambourmajorin des Spielmannszuges Wiesenbronn. Sie tritt die Nachfolge von Maximilian König an, der laut Pressemitteilung bei der Jahreshauptversammlung des Spielmannszuges nicht mehr zur Wahl antrat. Bei den übrigen Posten gab es kaum Veränderungen: In ihren Ämtern bestätigt wurden die erste Vorsitzende Karola Gartmann, der zweite Vorsitzende Friedhelm Neubauer, Kassiererin Barbara Schleyer, Schriftführerin Michaela Hüßner und Vergnügungswart Antja Polat. Sie wird unterstützt von Kathrin Gebert, die neu in das Gremium gewählt wurde.

Viele Auftritte und gemeinsame Ausflüge

Das Vereinsleben gestaltete sich nach den Worten von Gartmann sehr abwechslungsreich. Bei den zahlreichen Auftritten hob sie besonders die örtlichen Feste hervor, die der Spielmannszug musikalisch begleitet hatte. Für den geselligen Teil sorgten Wanderungen und Grillfeste. Höhepunkt war der Besuch im Knauf-Bergwerk unter dem Hüttenheimer Tannenberg. Der Dank der Vorsitzenden ging an alle aktiven Spielerinnen und Spieler, aber auch an alle Mitglieder und an die Gemeinde, die wieder einen Ausbildungszuschuss gewährte.

Auch die Finanzen des Vereins sind stabil. Kassiererin Barbara Schleyer konnte von einem vierstelligen Überschuss berichten. Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Ehrung von langjährigen Mitgliedern, allen voran Alfred Wehrwein, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Geehrt wurden: für 10 Jahre im Verein Christian Bock, für 20 Jahre Julia Hösch und Joachim Paul, für 25 Jahre Peter Gartmann und für 40 Jahre Friedhelm Neubauer.