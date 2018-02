Spielen mit dem Gaspedal im Unterricht

Welche Abgase können bei einer Verbrennung von Kohlenwasserstoffen im Auto entstehen? Wie unterscheiden sich Benzin und Diesel? Wie wirkt sich der Sauerstoffgehalt im Benzin-Luft-Gemisch auf die Verbrennung aus?

All diese Fragen wurden im Chemieunterricht bereits theoretisch erarbeitet.

Kürzlich nutzte die Klasse 10b der Staatlichen Realschule Kitzingen die Gelegenheit, all dieses Wissen auch in der Praxis nachzuvollziehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Autohaus Spindler in Kitzingen wurde den Schülern vor Ort die Funktionsweise der Lambdasonde an einer eigens für die Besuchsklasse angefertigten Präsentationstafel erklärt.

Später wurde die Lambdasonde „in Aktion“ gezeigt: am laufenden Auto wurden mit ihr Lambdawerte gemessen, erklärt und Messwerte der verschiedenen entstehenden Abgase verdeutlicht.

Veränderungen dieser Werte wurden zum Beispiel durch „Spielen am Gaspedal“ veranschaulicht.