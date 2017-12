KLEINLANGHEIM vor 28 Minuten

Spiegel gegen Spiegel an der Engstelle

An der Engstelle in der Hauptstraße in Kleinlangheim kam es am Montagnachmittag im Begegnungsverkehr zur Berührung der Außenspiegel von zwei Fahrzeugen. Der 61-jährige Fahrer eines Sprinters, sowie ein 30-jährige VW-Busfahrer wollten sich gleichzeitig durch die Engstelle zwängen. Schaden: 600 Euro.