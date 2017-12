Spiegel gegen Spiegel am Bahnübergang

Leicht verletzt wurde am Donnerstagfrüh ein 34-jähriger Autofahrer, als dieser zwischen Kleinlangheim und Feuerbach die stillgelegten Bahngleise überquerte und mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 50-jährigen Mannes kollidierte. Dabei stießen sich die beiden Außenspiegel gegeneinander, so der Polizeibericht. Ein Spiegel zerschlug beim Einklappen die Dreiecksscheibe an der Fahrertüre und verletzte den Citroen-Fahrer leicht an der Hand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 1300 Euro.