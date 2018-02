ABTSWIND vor 1 Stunde

Spezialitäten aus Surinam

Der holländische Fußballer Ruud Gullit hat seine Wurzeln dort, die Helikonie ist die Nationalblume - in Surinam, dem kleinsten Land Südamerikas. Von dort kommt in diesem Jahr die Ordnung für den Weltgebetstag, so eine Pressemitteilung. Informationen über Land und Leute gibt es am Montag, 19. Februar, um 19 Uhr im Schulhaus Abtswind. Das Vorbereitungsteam serviert landestypische Spezialitäten. Außerdem werden die Lieder zum Gottesdienst vorgestellt.