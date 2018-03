Spendenaktion: Brot für den guten Zweck

Jeden Tag satt werden – für viele Menschen ein unerfüllbarer Wunsch. Dabei ist Nahrung ein Menschenrecht. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wird daher an diesem Wochenende im Rahmen der Misereor Fastenaktion 2018 in allen Gottesdiensten der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land ein 500 Gramm Solibrot für 2,50 Euro verkauft. Die Brote sind in Zusammenarbeit mit örtlichen Bäckereien entstanden, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Gewinn beziehungsweise die Spenden gehen über das Hilfswerk Misereor an ein Ausbildungsprojekt für Köche und Hotelkaufleute in Vietnam.