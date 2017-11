Spenden für soziale Zwecke

In Wörners Schloss findet am Samstag, 18. November, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 19. November, von 11 bis 18 Uhr wieder ein vorweihnachtlicher Kunst- und Handwerkermarkt zu Gunsten sozialer Einrichtungen statt.

Hierfür sind laut Pressemitteilung Festsaal, Keller und der Schlossladen mit Galerie geöffnet, sowie der gesamte Innenhofbereich mit zahlreichen Überdachungen. Für Kinder gibt es etwa ein kostenloses Karussell. Für den musikalischen Rahmen sorgen am Samstag ab 15 Uhr der Kinderchor des MGV Wiesentheid und ab 19 Uhr die Band Mosaik mit Steffi List sowie am Sonntag die Liedermacherin Eva Maria Klöhr, die um 12, 15 und 17 Uhr auftritt.