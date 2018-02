Spenden, Musik und Kaltwassergrillen bringen 7000 Euro

Beim zehnten Benefizkonzert der Aktion „Rödelsee hilft“ sammelten die Veranstalter spenden für den guten Zweck. Dabei gab es gleich zu Beginn eine große Summe zu verbuchen: Rödelsees Bürgermeister Burkhard Klein und Weinprinzessin Annika Zippelius übergaben einen Scheck über 5000 Euro. Das Geld, erklärte Zippelius, komme komplett bedürftigen Menschen zu Gute.

Mehr als 80 000 Euro hat die Aktion „Rödelsee hilft“ seit 2002 bereits gespendet – im vergangenen Jahr unterstütze das Projekt den Verein „Hilfe im Kampf gegen den Krebs“. Entstanden ist es laut Bürgermeister Klein nach der Flutkatastrophe in Bennewitz. Unterstützt worden seien seitdem zum Beispiel eine Delfin-Therapie für ein behindertes Mädchen, Straßenkinder in Deutschland, ein Waisenhaus in Sri Lanka, die Aktion Patenkind der Main Post, die Aktion Freudentrauben, die Kitzinger Tafel oder der Circus Blamage.

Für eine bewusste und gesunde Ernährung

In diesem Jahr unterstützt „Rödelsee hilft“ den Verein „Empathie“ im Landkreis. Hildegard Töpfer von „Empathie“ erklärte, dass sie und die anderen Helfer bei Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein für eine bewusste und gesunde Ernährung schärfen möchten. 200 Kinder erhielten deshalb täglich oder mehrmals pro Woche frische Lebensmittel. Damit solle eine gute Basis für das spätere Leben geschaffen werden, auch mit dem Ziel eines friedlichen und freundlichen Miteinanders.

Dieses Miteinander war auch beim Benefizkonzert selbst spürbar. Denn die Besucher erlebten einen musikalischen Leckerbissen dargeboten von verschiedenen Künstlern. So spielte die Winzerkapelle unter der Leitung von Johannes Wandler unter anderem den Deutschmeister-Regimentsmarsch, „Die Macht der Liebe“ und „Wir Musikanten“. Der Männergesangverein unter der Leitung von Uwe Ungerer, der auch als Solist wirkte, sang unter anderem die aus Ungerers Feder stammende beeindruckende Kantate „Die Nacht ist vorgedrungen“.

Grillen für den guten Zweck

Nach dem Konzert folgte noch das „Kaltwassergrillen“, zu dem die Winzerkapelle nominiert worden war. Dabei wird tatsächlich bayernweit im kalten Wasser gegrillt und für einen guten Zweck gibt es eine Spende. Tobias Wandler überreichte 250 Euro an den Verein, weitere 250 Euro kamen von der Feuerwehr Rödelsee dazu, die von der Winzerkapelle für das „Kaltwassergrillen“ nominiert worden war. Am Ende des Konzertes kamen in der Scheinchenkollekte 1500 Euro zusammen, sodass insgesamt 7000 Euro zusammenkamen.

Der einzige Wermutstropfen war, dass beim zehnten Benefizkonzerte etliche Plätze in der Kirche leer blieben, was den Witterungsverhältnissen geschuldet war. Der Räumdienst des Landkreises hatte zwar gute Arbeit geleistet, wofür sich Bürgermeister Burkhard Klein ausdrücklich bedankte, dennoch blieb so mancher wohl zu Hause. „Wenn jetzt schon die Seilbahn da wäre“, meinte Klein.