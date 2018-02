Spende für den Kinderhort

Großen Jubel gab es bei den Kindern des Schülerhorts Kitzingen in den Marshall-Heights über eine Spende in Höhe von 300 Euro. Alljährlich vor Weihnachten tritt das Team von „Frech, Fromm, Fränkisch“ mit den Erlacher Wirtshausmusikanten in der Kitzinger Rathaushalle auf. Die Einnahmen aus der Veranstaltung spendete das Team auch heuer wieder für soziale Zwecke. Karin Böhm (hinten rechts) und Walter Vierrether von „Frech, Fromm, Fränkisch“ überreichten Hortleiterin Michaela Schilling (links) den Spendenscheck. Für das Geld soll eine neue Tischtennisplatte angeschafft werden. Foto: Willi Paulus