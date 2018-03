Spaß und Spannung im Abenteuerland

„Modelle zusammenzubauen ist total interessant“, sagt Michael Hirt. Der zehnjährige Schüler aus Volkach schnuppert am Samstag in der Mainschleifenhalle zusammen mit seinen Eltern in die vielfältige Welt der Modellbauer.

Michael liebt vor allem Schiffe und er ist begeistert: „Bei den Galeeren zum Beispiel sieht man, wie die Menschen früher gerudert haben.“ Die ausgestellten Modelle lassen nicht nur Michaels Herz höher schlagen. Klein und Groß nehmen von der 30. Modellbau-Ausstellung der Modellbaufreunde Volkach unvergessliche Eindrücke mit nach Hause. „Wir bewegen Präzision“ lautet das Motto.

Fast 30 Jahre Messeleiter

Seit es die Ausstellung in Volkach gibt, ist Gerald Pfaff von den Modellbaufreunden als Messeleiter aktiv. „Nur zweimal habe ich in den 30 Jahren ausgesetzt“, blickt er zufrieden zurück. Zusammen mit 35 Kollegen ist er auf der Messe im Einsatz.

Der Zusammenhalt und die Begeisterung unter den Modellbauern haben bei ihm den Spaß an der Organisation der Ausstellung erhalten. In drei Jahrzehnten hat er konstante Besucherzahlen festgestellt. „Wir hatten noch nie einen Einbruch bei den Gästezahlen“, betont er. Auch bei den ausgestellten Exponaten erkennt er einen roten Faden, der sich durch die vielen Messen zieht.

Viele Möglichkeiten

Am Wochenende hat Pfaff einen Teilbereich der Halle ausgewählten Modellen von früher gewidmet. Die aufgebaute Modellbaulandschaft in der Mainschleifenhalle spiegelt das Modellbauerleben des Messeleiters wider. Er hat alle Sparten im Verein durchlaufen. Neben extravaganten Flug-, Schiff-, Eisenbahn- und Fahrzeugmodellen ließen vor allem die ferngesteuerten Gelände-Fahrzeuge und Laster auf der Großbaustelle die Herzen kleiner und großer Besucher höher schlagen.

Rechte und Pflichten

Unterhaltsame Workshops boten Drachenliebhaber Wolfgang Fischer und Jugendwart Reinhold Euler an. Polizeihauptkommissar Sigurd Wiesinger, der Sachbearbeiter für Luftverkehrsrecht bei der Schweinfurter Polizei, informierte über Rechte und Pflichten beim Betrieb von Quadrocoptern und anderen Flugkörpern. Live-Aktionen im Freien, Formel-1-Flitzer, exakt nachgebaute Panzermodelle und sportliche Motorboote rundeten das breit gefächerte Angebot ab.

Am Ende ein Schiff?

Nur ungern kommt Michael Hirt der Aufforderung seiner Eltern nach, die Tour zu beenden und nach Hause zu gehen. „Das könnte schon mein Hobby werden“, sagt der Junge nach dem mehrstündigen Rundgang durch die Messe-Halle. Jetzt heißt es Warten auf den nächsten Geburtstag oder Weihnachten. Wenn der passionierte Lego-Bauer dann ein Modell geschenkt bekäme, dann „bitte ein Schiff“.