Sparen und gewinnen

Sparen und doppelt gewinnen – das ist das Ziel der PS-Lotterie der Sparkasse. Gewinner sind immer auch gemeinnützige Einrichtungen im Landkreis Kitzingen, die vom Überschuss aus dem Gewinnsparen profitieren. Am Montagvormittag verteilte Vorstandsvorsitzender Bernd Fröhlich zusammen mit dem stellvertretenden Gebietsdirektor Wolfgang Kober insgesamt 13 000 Euro an 23 Einrichtungen aus den verschiedenen gemeinnützigen Bereichen aus dem Landkreis Kitzingen.

Dabei sagte der Vorstandsvorsitzende, dass dies eigentlich nicht das Geld der Sparkasse sei, sondern das Geld der Sparer, die mit der Teilnahme am Gewinnsparen für den notwendigen finanziellen Hintergrund der Spendenauszahlung sorgen. Vom Lospreis in Höhe von fünf Euro werden am Jahresende vier Euro wieder ausbezahlt und 25 Cent kommen gemeinnützigen Zwecken zugute. Dabei werden die einzelnen Projekte der verschiedenen Einrichtungen geprüft und alljährlich neu verteilt.

Für Dekan Hanspeter Kern, der im Namen aller dankte, ist das „wie ein kleines Weihnachtsgeschenk“. Mit dem Geld könne viel Gutes für Mensch, Tier und Umwelt geleistet werden. Die Schecküberreichung zeige auch das große ehrenamtliche Engagement, das weit über das Muss hinaus reiche.

Spenden erhielten: Kreisjugendring Kitzingen, Feuerwehr Kreisjugend Kitzingen, Bayerisches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, Verkehrswacht, Aplawia, Kreisjugend im Landessportverband, Arbeitskreis Schulsport, Lebenshilfe, Erich-Kästner-Schule, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Bayerischer Blindenbund, Selbsthilfegruppe Krebsnachsorge, MS-Kontaktgruppe, Verein zur Förderung des Kreiskrankenhauses, VdK-Kreisverband, AWO Kitzingen, Caritas, Diakonisches Werk, Kitzinger Tafel, Bund Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz und Tierschutzverein Kitzingen.