Spannende Geschichten

Foto: Foto: Gabriele Hadek

(ela) Schüler-Mütter trafen sich am bundesweiten Vorlesetag in der Albert-Schweitzer-Grundschule in Albertshofen, um die Kinder mit spannenden und unterhaltsamen Geschichten in die bunte Welt der Bücher zu entführen. Wie die Schule mitteilt, hatten zehn Mütter – verstärkt durch Daniela Liebsch von der Gemeindebücherei – ihre persönlichen Favoriten ausgewählt und die Kinder entschieden, was vorgelesen wurde. Ganz sicher war der Vorlesetag ein Ansporn dafür, selbst einmal ein Buch in die Hand zu nehmen und sich von einer Geschichte ins Reich der Phantasie entführen zu lassen, teilt die Schule abschließend mit.