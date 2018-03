Sozial heißt nicht asozial

Wie er so dastand auf dem kleinen Podest, leicht schwebend über dem Saal, wie er wortreich ausholte im gesellschaftlichen Diskurs, wirkte es so, als predige Josef Mend von der Kanzel herab. „Sozialer Wohnungsbau“, stellte Iphofens Bürgermeister an diesem Donnerstagabend im Nenzenheimer Feuerwehrsaal leicht aufgekratzt fest, „ist kein asozialer Wohnungsbau. Auch Leute mit geringerem Einkommen wollen mit ihren Kindern leben und haben einen Anspruch auf bezahlbaren Wohnraum“. Mend sah sich zu dieser Klarstellung veranlasst, nachdem aus den Reihen der Bürgerversammlung Zweifel oder gar Ängste an einem Projekt aufgekommen waren, das die Stadt in dem 470-Seelen-Dorf anpacken will.

Mend verwahrt sich gegen „heile Welt“

Das weiträumige Anwesen in der Friedhofstraße 10 – Fachwerk, gepflasterte Hoffläche, mehrere Anbauten, eingeworfene Fensterscheiben – wirkt verlassen. Es steht seit längerem leer, die Stadt Iphofen hat es gekauft und neulich Pläne vorgestellt, die im Ort offenbar Unruhe ausgelöst haben. Sozialer Wohnungsbau, da blühen Skepsis und Vorurteile. „Ich möchte gerne mal wissen, was für Leute da reinkommen“, sagte Hildegard Inderwies nun in der Bürgerversammlung, und Mend entgegnete: „Ganz normale Leute, die her zu uns ziehen.“

Dann wurde er grundsätzlich und bekam Beifall von der Mehrzahl der rund 60 Nenzenheimer im Saal: „Wir wollen immer so in unserer heilen Welt leben, als ob wir in unserer Gesellschaft überhaupt keine Probleme hätten. Aber das ist doch scheinheilig.“

Ein Problem sei zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum. Fünf Euro Miete für den Quadratmeter, diese Zeiten seien auch auf den Dörfern vorbei. Und so möchte Mend das Projekt in der Friedhofstraße als Zeichen wider den allgemeinen Trend zu Luxuswohnbauten verstanden wissen. Er halte es für richtig, so etwas auch mal in einem der Stadtteile zu versuchen. „Sonst heißt es wieder: Alles kommt nach Iphofen.“

Noch ist nur die Richtung klar, weder existiert ein konkreter Stadtratsbeschluss, noch gibt es ausgearbeitete Pläne. Aber Hildegard Inderwies wirft dem Stadtrat vor, er habe den Nenzenheimern etwas „vor die Nase gesetzt“. Dass die Stadt so ein Anwesen kauft und das Dorf erst hinterher davon erfahre, „finde ich nicht richtig“. Man hätte es besser erst dem freien Markt anbieten sollen.

Auch hier hält Mend dagegen. „Wir haben uns nicht um dieses Anwesen gedrängt. Wenn eine junge Familie es haben will, braucht sie doch nur zu kommen.“ Der Bürgermeister sieht den Kauf mit Blick auf drohende Leerstände im ländlichen Raum als richtigen Schritt. „Jedes Anwesen, das genutzt wird, ist eine Stärkung des Ortes. Aber wenn ihr das nicht wollt, nehmen wir die 1,6 Millionen Euro und bauen damit die alte Schule in Hellmitzheim um.“ Der Freistaat Bayern fördert soziale Wohnungsbauprojekte wie das in Nenzenheim mit 30 Prozent Zuschuss und einem zinslosen Darlehen von 60 Prozent der Baukosten.

Die übrigen zehn Prozent müsste die Stadt als Eigenanteil tragen.

Was Nenzenheim künftigen Neubürgern denn überhaupt zu bieten habe, fragte Hildegard Inderwies noch. Mend zählte auf: eine hohe technische Infrastruktur, eine intakte Dorfgemeinschaft, den Kindergarten im Dorf und einen eigenen Lebensmittelmarkt. Schwächen gebe es beim öffentlichen Nahverkehr, das müsse er einräumen – und dass die VR-Bank Ende 2019 ihre Zweigstelle schließen will, wie gleich mehrere Bürger vortrugen, höre er zum ersten Mal. Käme es so weit, wäre das nach seinen Worten ein „erheblicher Verlust“, aber das Bankensterben ziehe sich „wie eine Seuche“ durchs Land. Eine Anfrage dieser Redaktion beim Vorstand der Kitzinger VR-Bank blieb unbeantwortet.

Gestaltungssatzung bleibt umstritten

Die gewachsene Bauqualität aus den Jahren der Dorferneuerung möchte Mend auch in Zukunft gewahrt wissen, am liebsten mit Hilfe einer Gestaltungssatzung, wie sie auch in anderen Stadtteilen längst üblich ist. Auf Nachfrage von Wolfgang Freyberger sagte Mend, eine solche Satzung lege etwas strengere Maßstäbe ans Bauen oder Sanieren an als die bisherige, im Zweifel unverbindliche Beratung. Dafür erhöhe sich der Sanierungszuschuss der Stadt von bislang maximal 8000 Euro auf bis zu 20 000 Euro.

Trotzdem gab es in der Versammlung Vorbehalte, die der frühere Stadtrat Friedrich Angene zu entkräften versuchte. „Die Gestaltungssatzung gibt nicht sehr viel mehr vor als bisher, und ich müsste doch als Bauherr mit Dummheit geschlagen sein, wenn ich dieses Geld nicht mitnehme.“