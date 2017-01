Sonntagsspaziergang: Johannes Hofmann: Christen hoffen auf das Leben

Sonntagsspaziergang

Vor etlichen Jahren fragte mich eine ungetaufte Mitschülerin: „Sag mal, warum hängt ihr Christen euch so ein grausames Zeichen wie ein Kreuz an die Wand? Warum ist für euch das Kreuz zum Lebenszeichen geworden und nicht die Auferstehung? Es wäre ein viel schönerer Anblick, wenn der Auferstandene an der Wand hinge!“

Ich habe diese Frage sehr lange ganz unbeantwortet mit mir herumgetragen, bis ich auf das „Nikodemus-Gespräch“(Joh 3) gestoßen bin. Wer lehnt sich im Leben nicht gegen alles auf, was Schmerzen oder Unbehagen bereitet?

Der Wunsch nach Glück

Glück, Wohlbefinden, gutes, erfülltes Leben wünschen sich wohl alle Menschen. Wahrscheinlich redet deshalb die Werbung den Menschen ein, sie könnten diese Werte kaufen. Kuschelweiche Wäsche schenkt dann Lebensglück.

Fragen Sie einmal einen kranken Menschen, der in kuschelweicher Wäsche liegt, worin sein Lebensglück besteht. Ich bin mir sicher, dass er sein Glück in guter Gemeinschaft, einem lieben Blick, einem freundlichen Wort sieht. Diese Werte kann sich niemand kaufen, aber jeder kann sie sich schenken lassen.

Licht auf dem Lebensweg

Mancher hat den Tod aus seinem Leben verbannt: „Nein, über unangenehme Seiten des Lebens möchte ich nicht sprechen.“ Erhält der Mensch Lebensfreude, wenn er jeden Todeshauch aus seinem Leben verbannt. Irgendwann bricht der Tod über ihn/sie herein: Ehescheidungen beuteln viele Erwachsene, junge Leute leiden sehr an Unglücksfällen oder schlimmen Krankheiten. Verlust der Heimat beklagen andere. Manchmal erlebt sich der Mensch in sich selbst gefangen.

Gibt es aus solchen modernen Todes- und Siechenhäusern Auswege ins Leben?

Manchmal bin auch ich ziemlich hilflos, wenn ich mit Worten trösten soll, wo Menschen gescheitertes Leben eingestehen oder trauern oder in sich selbst gefangen sind. Wege in neues Leben weisen Menschen, die mitleiden können. Ab und zu finden sich Weggefährten, die den Todtraurigen begleiten. Sie nehmen den Jammer nicht weg, aber sie bringen Licht auf den Lebens- und Leidensweg.

Jesus von Nazaret ist so einer. Er hat die tiefste Nacht menschlichen Lebens erfahren: Von einem Freund verkauft, von einem anderen im Stich gelassen, als Verbrecher hingerichtet und von Gott verlassen.

Aquilin ist im 11. Jahrhundert diesem leidenden Jesus nachgefolgt. In Würzburg geboren, war er im Domkapitel in Köln, hat in Mailand gelebt. Dort ist er nachts ermordet worden. Verehrt wird er in Mailand und Würzburg. Er wird in Notzeiten angerufen, bei Pest und im Krieg.

So wird Aquilin in seinem Tod vom Zeichen des scheinbaren Unter-gangs zum Hinweis auf neues Leben durch den Tod hindurch.

Das Kreuz zeigt den Ausweg

Christen hängen Kreuze in ihre Lebens- und Wohnräume, weil sie um menschliches Leid und Elend wissen. Christen stehen auf gegen alles, was Menschen am Leben hindert. So erinnert das Bistum Würzburg mit der Verehrung des heiligen Aquilin die Gläubigen daran, einfühlsame und mitleidende Menschen zu werden.

So werden sich Christen nicht abfinden mit allem, was den Menschen Tod bringt. Christen hoffen auf Leben, das aus den Trümmern gescheiterter Hoffnungen und gestrandeter Lebensentwürfe blühen mag.

Der Autor: Pfarrer Johannes Hofmann, geboren am 16. März 1953, ist in Aschaffenburg aufgewachsen. Nach dem Abitur folgte das Thelogiestudium mit Schwerpunkt „Die biblischen Fächer“, davon zwei Semester in Jerusalem. Seit 1981 Priester der Diözese Würzburg. Nach beruflichen Stationen in Amorbach, Würzburg, Hambach und Kürnach ist er jetzt Pfarrer in Volkach in der Pfarreiengemeinschaft St. Urban an der Mainschleife.