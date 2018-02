Sonne und blauer Himmel locken die Narren nach Dettelbach

An die 10 000 Besucher dürften am Fastnachtsdienstag bei strahlendem Sonnenschein den Weg zum Landkreisfaschingsumzug gefunden haben. Heuer waren die Dettelbacher am Zug, die sich mit Volkach und Kitzingen abwechseln. Die Besucher bekamen 41 Zugnummern zu sehen, präsentiert von Walter Vierrether und Klaus Apfelbacher. Politisch ging es eher nicht zu, dafür war die Stimmung umso besser.