Sommeracher Haushalt: Wieder kein Kredit nötig

Neben den wichtigsten Zahlen des Jahres 2017 informierte Bürgermeister Elmar Henke in der Bürgerversammlung über Eckdaten der Haushaltsplans für 2018.

Das Gesamtvolumen des zweitgrößten Haushaltes der letzten zehn Jahre beträgt 3,5 Millionen Euro. Davon entfallen 2,8 Millionen auf den Verwaltungs- und 729 000 Euro auf den Vermögenshaushalt. Erfreulich ist, dass man bereits im vierten Jahr in Folge keinen Kredit zur Finanzierung der Investitionen in Anspruch nehmen wird.

Fünf Kriterien erfüllen

Im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit kam auch die Bewerbung der Gemeinde Sommerach um den Titel Fairtrade-Town, Gemeinde des Fairen Handels, zur Sprache. Um in den Genuss dieser Auszeichnung zu kommen, muss die Gemeinde fünf Kriterien erfüllen. Unter anderem wird eine lokale Steuerungsgruppe, die auf dem Weg zur Fairtrade-Gemeinde die Aktivitäten vor Ort koordiniert, ins Leben gerufen. Ziel der Kampagne ist es, „das Bewusstsein der Bevölkerung für nachhaltigen, fairen Konsum zu stärken“, so Henke.

Bezahlbare Energie

Aufmerksam lauschten die Bürger schließlich dem Vortrag von Alexander Wolf von der Firma ÜZ Lülsfeld, der sich mit der Kalt-Wärme-Versorgung im Baugebiet Südlich der Volkacher Straße 3 beschäftigte. Wie berichtet soll mit der Errichtung der Kalt-Wärme-Versorgung beispielsweise eine geringe CO?-Belastung, eine zukunftssichere Energieversorgung und nicht zuletzt bezahlbare Energie für die künftige Generationen gesichert werden.

Als Vorteile der angedachten Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonden nannte Wolf unter anderem den geringen Wartungsaufwand oder fehlende Geräusch- bzw. Schadstoffemissionen vor Ort. Wie Wolf mitteilte, kümmert sich bei Auftragserteilung die Firma ÜZ im komplizierten Genehmigungsprozess um die komplette Abwicklung.

Der Wald

Als prägende Baumarten des 40 Hektar großen Sommeracher Gemeindewaldes nannte Revierförster Max Bartholl in seinem Vortrag die Kiefer, die Eiche und die Hainbuche. Seinen Ausführungen zufolge zeigt die Kiefer eine hohe Anfälligkeit gegenüber tierischen und pilzlichen Schädlingen.

Die Eiche, so Bartholl, sei eine wichtige Baumischart in Zeiten des Klimawandels. Sie sei unempfindlich gegenüber Sturm und erträgt sommerliche Trockenheit und Wärme. Als absolut zukunftsfähig und vital charakterisierte der Förster die Hainbuche. Der Wald insgesamt ist noch heute von der Hitze und Trockenheit im Jahre 2015 gezeichnet, berichtete Bartholl.

Als Gefahr für den Wald bezeichnete der Revierförster den Mistelbefall an der Kiefer, der laut Waldzustandsbericht in der Zeit von 2007 bis 2016 von 1,5 auf 12,9 Prozent zugenommen hat. Diese Problematik werde die Gemeinde in Zukunft noch weiter begleiten, sagte der Referent.

Weiter so

Bürgermeister Elmar Henke dankte abschließend allen, die sich 2017 im Gemeindeleben einbrachten. Sein Stellvertreter Winfried Kraus lobte die Arbeit des Gemeindechefs und sprach die Hoffnung aus, das Henke mit Sachverstand, Weitsicht, Phantasie und Energie die Gemeinde „weiter so voranbringt wie bisher“.