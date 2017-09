Sommerach und Nordheim tagen gemeinsam

Erneut gemeinsam tagten die Pfarrgemeinderäte von Sommerach und Nordheim. Dabei informierte laut einer Pressemitteilung Pater Philippus Eichenmüller über den aktuellen Stand der Neustrukturierung der Pfarreien in der Diözese Würzburg. Er appellierte an die Anwesenden, Augen und Ohren offen zu halten, um Anregungen für die künftige Seelsorgearbeit weitergeben zu können.

Sommerachs Kirchenpfleger Urban Östreicher teilte mit, dass beim Erntedankfest am 1. Oktober in Sommerach diesmal im Anschluss an den Gottesdienst statt der traditionellen gemeinsamen kurzen Begegnung auf dem Kirchplatz ein Kirchplatzfest geplant sei. Die Kirchenverwaltung verspricht sich durch diese Ausweitung der Begegnung Einnahmen und Spenden für die Kirchenrenovierung.

Termine für die kommenden Monate

Geklärt wurden bei der Sitzung auch liturgische Termine für die nächsten Monate. So finden am 5. und 19. Oktober in Sommerach Rosenkranzandachten statt. Rorate-Gottesdienste werden am 7. Dezember in Sommerach und am 15. Dezember in Nordheim jeweils morgens um 6 Uhr gefeiert. Ob anschließend wieder ein gemeinsames Frühstück anberaumt wird, muss noch geklärt werden.

Zur am 25. Februar 2018 anstehenden Pfarrgemeinderatswahl wird am 25. Oktober in der Arche in Stadtschwarzach ein Werkstattabend angeboten. Die Frage, ob Sommerach und Nordheim im kommenden Jahr wieder einen eigenen Pfarrgemeinderat wählen oder ob es künftig ein einziges Gremium für beide Gemeinden geben soll, wurde kurz diskutiert. Die Tendenz ging dabei eindeutig in Richtung zweier selbstständiger Pfarrgemeinderäte, die aber auch künftig gemeinsam tagen möchten.