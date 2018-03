Sommerach ehrt besondere Leistungen von Bürgern

„Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt sind unverzichtbare Bestandteile einer lebendigen, vielfältigen und solidarischen Gemeinschaft.“ Diese Aussage traf Bürgermeister Elmar Henke am Samstagabend bei einem Empfang verdienter Ortsbewohner im Bürgersaal des Rathauses.

Bereits zum zwölften Mal hatte die Gemeinde Sommerach aufgrund einer Ehrenordnung eine feierliche Auszeichnung organisiert. Geehrt wurden besondere Leistungen im Bereich Sport, Schule oder bürgerschaftliches Engagement.

So etwa der Hochschulabschluss mit der Note 1,2 von Katrin Pickel im Bereich Master of Science Informatik.

Als eine außergewöhnliche Leistung bezeichnete Bürgermeister Henke das Engagement von Josef Helbig sowie von Andreas und Michael Stöcklein, die als Mitbegründer seit über 60 Jahren in der BRK-Ortsbereitschaft aktiv sind. Erfolgreich war einmal mehr Eva Maria Östreicher, die ihr Können nicht nur als Mitglied der Deutschen Schützen-Nationalmannschaft unter Beweis stellte sondern auch bei Bayerischen und nationalen Titelkämpfen vordere Plätze belegte. Auf dem Sprung ins National-Schützenteam ist auch Julian Gebauer.

Neben mehreren Einsätzen in der Bayern-Auswahl erkämpfte sich das Nachwuchstalent der Sommeracher Schützenabteilung auch einen Deutscher Vizemeister-Titel bei der Jugend. Besondere Erwähnung verdient die Leistung von Noah Östreicher, der in der Schülerklasse im Sommerbiathlon dreifacher Bayerischer Meister wurde. „In Sommerach funktioniert der Bürger- und Gemeinsinn“, bemerkte Henke abschließend.

Die Geehrten

Folgende Bürger zeichneten Bürgermeister Henke und die dritte Bürgermeisterin Maria Sauer aus:

Bürgermedaille in Gold: Christa Kauppert, 30-jährige Sportvereinstätigkeit an verantwortlicher Stelle, Josef Helbig, Andreas und Michael Stöcklein, Mitbegründer der Rot-Kreuz-Ortsgruppe Sommerach, seit über 60 Jahren Mitglied, Gudrun Schlereth, seit 30 Jahren im St. Valentinusverein, viele Jahre als Vorsitzende aktiv.

Bürgermedaille in Siber: Anette Steffen, über 20 Jahre im Sportverein an verantwortlicher Stelle aktiv, Valentin Kestler, Vierzig Jahre beim Roten Kreuz, fast 20 Jahre stellvertretender Vorsitzender.

Sonderehrung: Monika Hetterich, Margit Pfaff und Waltraud Ströhlein, seit 13 Jahren im Seniorenclub Auslese aktiv

Ehrennadel in Gold: Jana Schmitt, Bayerischer Meister im Garde- und Schautanzsport, Marco Endres, Unterfränkischer Meister im Kegeln, sechster Platz bei Bayerischen Titelkämpfen, Amelie Mangold, zweimal Bayerischer Vizemeister im Garde- Schautanz Schüler und Jugendklasse, Julian Gebauer, Deutscher Jugend- Vizemeister und vierter Platz bei den Deutschen Meisterschaften in der Juniorenklasse „Laufende Scheibe, 10 Meter“, Sophia Jakob, dritter Rang bei Deutschen Titelkämpfen und Bayerischen Meisterschaften in der Disziplin „Laufende Scheibe, 10 Meter“, Philipp Mangold, Bayerischer Junioren- Meister im Sommerbiathlon, Eva Maria Östreicher, zweiter Platz bei Deutschen Juniorinnen-Titelkämpfen in der Disziplin „Laufende Scheibe, 10 Meter“, mehrfacher Einsatz in der Schützen-Nationalmannschaft, Simon Breitschopf, Bayerischer Vizemeister, „Laufende Scheibe, 10 Meter“, Hannes Schwanfelder, Bayerischer Meister und dritter Rang bei Deutscher Schüler- Meisterschaft, Disziplin „Laufende Scheibe 10 Meter“, Noah Östreicher, dreimal Bayerischer Meister und dreimal dritter Rang bei Deutschen Schüler-Biathlonmeisterschaften, Eva Maria Östreicher, Sophie Jakob und Julian Gebauer, Bayerischer Vizemeister in der Disziplin „Laufende Scheibe, 10 Meter, Mix“, Eva Maria Östreicher, Sophia Jakob und Noemie Braun, Bayerischer Juniorenmeister sowie fünfter Rang bei Deutschen Juniorenmeisterschaften in der Kategorie „Laufende Scheibe, 10 Meter“, Julian Gebauer, Simon Breitschopf, Peter Troll, Marvin Samer, Unterfränkischer und Bayerischer Vize-Jugendmeister, Disziplin „Laufende Scheibe, 10 Meter“, Max Berlt, Franziskus Braun, Melissa Streit und Toni Schwanfelder, zweiter Rang bei Bayerischen und vierter Platz bei Deutschen Schülermannschaftsmeisterschaften „Laufende Scheibe, 10 Meter“, Melissa Streit, Unterfränkischer und Bayerischer Schülermeister, Disziplin „Laufende Scheibe, 10 Meter“, Felicitas Zobel und Emma Altendorfer, jeweils zehnter Platz bei Europameisterschaften im Garde- und Schautanz der Schüler.

Ehrennadel in Silber: Marvin Samer, zweiter Rang bei Unterfränkischen und sechster Platz bei Bayerischen Jugendmeisterschaften, Disziplin „Laufende Scheibe, 10 Meter“, Max Berlt, fünfter Platz bei Bayerischen Meisterschaften „Laufende Scheibe, 10 Meter“ und dritter Rang bei nationalen Wettbewerb, Peter Troll, dritter Rang bei Unterfränkischen und fünfter Platz bei Bayerischen Jugend- Meisterschaften, „Laufende Scheibe 10 Meter“, Franz Völk, vierter Platz bei Bayerischen Seniorenmeisterschaften über 200 Meter.

Ehrennadel mit Urkunde und Gutschein: Katrin Pickel, Master of Science Informatik mit 1,2; Katharina Gebauer, Abitur mit 1,3; Jaqueline Johannsen, Abitur mit 1,3; Maximilian Drescher, Elektroniker für Automatisierungstechnik mit 1,6; Anna Lena Zehnter, Hauptschulabschluss mit 1,6; Anna Drescher, Abitur mit 1,8; Daniel Utz und Benedikt Jakob, beide Abitur mit 1,9 sowie Maria Dilling, Nele Hunecke und Sophie Fledering, alle Sieger beim Bezirksentscheid des Kammermusikwettbewerbes.