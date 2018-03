Soldatenkameradschaft: Alfred Wehrwein ist Ehrenvorsitzender

25 Jahre war Alfred Wehrwein Vorsitzender der Soldatenkameradschaft Wiesenbronn. Nun wurde er in der Generalversammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zum ersten Mal hat der Verein diese hohe Auszeichnung vergeben um damit, wie es in einer Pressemitteilung der Soldatenkameradschaft heißt, Wehrweins außerordentlichen Verdienste an der Spitze des Vereins zu würdigen.

Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten

Wehrwein war im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Obwohl bisher noch kein Nachfolger gefunden wurde, sorgte die Vorstandschaft unter Leitung des zweiten Vorsitzenden Manto Graf zu Castell-Rüdenhausen für eine erfolgreiche Fortführung der Vereinsaktivitäten. Nach seinen Worten stand im Mittelpunkt des vergangenen Jahres die Auszeichnung des ehemaligen Vorsitzenden Wehrweins mit den Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für besondere Verdienste um das Ehrenamt, das Landrätin Bischof überreichte. Zusätzlich konnte Castell-Rüdenhausen in der Versammlung drei Kameraden für langjährige Treue zum Verein auszeichnen. 25 Jahre Mitglied sind Eugen Schmitt und Werner Müller. Stolze 65 Jahre hält Andreas Hüßner dem Verein die Treue.

Zum Ehrenmitglied ernannt wurde Heinrich Ackermann, der 25 Jahre das Amt des zweiten Vorsitzenden innehatte. Er tat sich laut Mitteilung vor allem als Organisator und unermüdlicher Helfer von zahlreichen Vereinsveranstaltungen hervor. Höhepunkt des Abends war aber die Ernennung von Alfred Wehrwein zum Ehrenvorsitzenden. Castell-Rüdenhausen hob in seiner Laudatio insbesondere dessen Führungsstil und seine intensive Mitgliederbetreuung hervor.

Erfolgreiche Kriegsgräbersammlung

Von einem sehr erfreulichen Ergebnis berichtete Albert Weidner als Leiter der Kriegsgräbersammlung. Nach seinen Worten konnten im Vorjahr 1 423,50 Euro gesammelt werden. Seit 1978, als die Soldatenkameradschaft die Verantwortung für die Sammlung übernahm, wurden insgesamt 37 570,50 Euro für die Kriegsgräberfürsorge gesammelt.