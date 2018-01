Söder kam als Erster in die CSU-Geschäftsstelle

Große Freude herrschte am Freitag bei den Christsozialen im Landkreis Kitzingen. Sie eröffneten ihre neue Geschäftsstelle in der Kaltensondheimer Straße 6 in Kitzingen, in Teilen der ehemaligen Baumaschinenfirma Weidt. Das Büro dient als Anlaufstelle für die Bürger und für die 28 CSU-Ortsverbände im Landkreis. Ebenfalls dort untergebracht sind die Abgeordnetenbüros von MdL Otto Hünnerkopf und MdB Anja Weisgerber.

Das „freudige Ereignis“, so Hünnerkopf in seiner Begrüßung, feierte die CSU mit einem kleinen Empfang, zu dem die Kreisvorstandschaft, Bürgermeister und Ortsvorsitzende der Partei gekommen waren. Hünnerkopf zufolge trage die CSU mit den modernen Räumlichkeiten der Entwicklung in der Gesellschaft Rechnung. Das Bürgerbüro ist barrierefrei erreichbar, hat Parkplätze vor der Haustür und trennt Partei- von Abgeordnetenräumen.

Es sei nicht leicht gefallen, die neue Geschäftsstelle zu finanzieren, deshalb sagte Hünnerkopf der Firma Belectric Dank für den „langfristigen und verträglichen Mietvertrag“. Man habe weitgehend vorhandene Ausstattung übernommen und mit einer „wahnsinnigen Arbeit“ den Umzug gestemmt. Dafür dankte Hünnerkopf in erster Linie der Leiterin des Bürgerbüros, Kreisgeschäftsführerin Gerlinde Martin, die von fleißigen Helfern unterstützt worden sei. Die neue CSU-Heimstatt habe sich zum Ziel gesetzt, „für die Bevölkerung zu arbeiten und für die Bürger erreichbar zu sein“. Martin war ebenfalls glücklich über den Umzug nach 25 Jahren im alten Büro, in dem sich allerlei Material angesammelt habe.

Als erste Amtshandlung hing Hünnerkopf ein Foto des designierten neuen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder im Flur auf. Noch unter dem Eindruck der Klausur der Landtagsfraktion sagte der Landtagsabgeordnete: „Markus Söder hat uns unwahrscheinlich begeistern können.“ Das gelte nicht nur für seine Heimatregion Franken, sondern auch für die Abgeordneten aus den bayerischen Gefilden des Freistaats. „Söder ist motiviert und kann die Mitglieder motivieren“, befand Hünnerkopf.

Das neue CSU-Bürgerbüro ist geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr. Kontakt: Tel. (0 93 21) 77 99, E-Mail: csu.kv.kitzingen@t-online.de