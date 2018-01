So läuft die Obsternte im Landkreis Kitzingen

Im April diesen Jahres bereiteten Frostschäden den Obstbauern tiefe Sorgenfalten. Doch welche Spätfolgen hatten sie für die Ernte? Wie es um das Obst im Landkreis steht, erzählt Thomas Riehl (Foto: Riehl), Obstanbau-Berater beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen.

Frage: Welches Obst wird aktuell noch im Landkreis Kitzingen geerntet und wann wird die Ernte voraussichtlich abgeschlossen sein?

Thomas Riehl: Zur Zeit werden noch Zwetschgen und Mirabellen geerntet. Die Zwetschgensaison wird bis etwa Mitte September andauern. Seit Anfang August werden auch die ersten Äpfel gepflückt. Derzeit werden Frühsorten wie 'Delbarestivale' und 'Zari' geerntet. Die Ernte der Hauptsorte 'Elstar' wird in der nächsten Woche beginnen. Die Apfelernte wird voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein. Fränkische Äpfel sind dann ganzjährig verfügbar. Bei den Birnen werden 'Williams Christ' geerntet, danach folgen die Sorten 'Conference', 'Alexander Lukas' und 'Novembra'. Beim Beerenobst hat Anfang August die Ernte der Herbsthimbeeren begonnen. Sie wird bis Oktober andauern. Aktuell werden noch Brombeeren geerntet.

Gab es Besonderheiten in diesem Jahr?

Riehl: Die diesjährigen Witterungsbedingungen mit viel Sonne und ausreichenden Niederschlägen waren für die Entwicklung der Früchte optimal. Die aktuell kühlen Nachttemperaturen begünstigen eine schöne Ausfärbung der Äpfel. Die Erntetermine liegen dieses Jahr um etwa eine Woche früher als im Vorjahr. Bedingt ist dies durch die hohen Frühjahrstemperaturen im April und Mai.

Welche Obsternte war die beste, welche die schwächste?

Riehl: Bei Süßkirschen war die schwächste Ernte zu verzeichnen, die beste bei den Zwetschgen.

Welche Auswirkungen hatten die Frostnächte vom April?

Riehl: Die Frostnacht vom 19. auf den 20. April hat in einigen Lagen des Landkreises zu Schäden an den Blüten und Jungfrüchten geführt. Die Erntemenge, insbesondere bei Süßkirschen, war dadurch deutlich niedriger als in einem durchschnittlichen Jahr.

Wirkt sich der Klimawandel auf die Obsternte in Franken aus?

Riehl: Der Austrieb der Obstbäume erfolgt immer früher. Dadurch steigt die Gefahr von Schäden an den Blüten und Jungfrüchten durch Nachtfröste im April und Mai. Auch andere Witterungsextreme wie Hagel nehmen zu. In manchen Jahren haben die Obstbauern während der Fruchtentwicklung mit langen Trockenperioden zu kämpfen.

Wie fällt die Ernte-Bilanz im Landkreis im Vergleich zum vergangenen Jahr aus?

Riehl: Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Erntemenge deutlich niedriger aus.

Wie viele Betriebe bauen Obst im größeren Stil im Landkreis Kitzingen an und in welcher Region sind die Schwerpunkte?

Riehl: Im Landkreis Kitzingen bauen rund 130 Betriebe Obst an. Die Schwerpunkte des Zwetschgenanbaus liegen um Volkach herum an der Mainschleife. Der Apfelanbau dominiert in der Region um Dettelbach.

Wie steht es aktuell um die Branche?

Riehl: Wie anderen Branchen gibt es auch bei dem Obstanbau gute und weniger gute Jahre. Das war schon immer so. Der starke Einfluss, den die Witterung auf das betriebliche Ergebnis hat, ist im Obstbau natürlich eine zusätzliche Herausforderung für die Betriebe. Darauf gilt es sich so gut wie möglich einzustellen. Ich erwarte aber, dass sich der Obstbau in unserer Region auch weiterhin positiv entwickeln wird.