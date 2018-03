Smartphones künftig auf dem Pausenhof?

Smartphones gehören heute zum Alltag. Gerade die junge Generation kann sich ein Leben ohne Handy kaum vorstellen. Inzwischen gibt es fast keinen Bereich, wo Mobilfunkgeräte nicht genutzt werden. Anders sieht es an Bayerns Schulen aus. Dort dürfen Handys weder im Unterricht, noch in Pausen eingeschaltet sein. Einige Abgeordnete im Bayerischen Landtag halten das für nicht mehr zeitgemäß. Mit Blick auf die veränderte Mediennutzung plädieren sie dafür, Smartphones zumindest in der unterrichtsfreien Zeit zuzulassen: Im Frühjahr will der Landtag darüber entscheiden, ob das Verbot gelockert wird. Was halten die Bürger davon?