Skikurs in der Kältekammer

(ela) Ende Februar startete der Bus voll beladen mit Gepäck und gut gelaunten Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid um 7 Uhr nach Mayrhofen im Zillertal (Österreich). Hatten die Begleitlehrer im Vorfeld großen Respekt vor den angekündigten eisigen Temperaturen und Sorge ob der Durchführbarkeit des Skikurses, so schmolz das Problem aber vor Ort von Tag zu Tag, teilt die Schule mit. Dies lag nicht nur daran, dass die Schüler zwiebelmäßig gut angezogen waren, sondern vor allem an ihrem eiskalten Durchhaltewillen. Nachdem -17 Grad auf der Piste gemeistert worden waren, wärmten sich die Schüler abends beim Zumba-Tanzen auf der Terrasse oder im Gemeinschaftsraum bei Gesellschaftsspielen wieder auf. Als am Ende des Skikurses dann das Thermometer auf ein halbes Grad Plus kletterte, war das Skifahren nur noch ein Genuss.