Sitzung des Stadtrats dauerte nur 14 Minuten

14 Minuten – dann war die öffentliche Stadtratssitzung am Montagabend in Marktsteft vorbei. Zwei Bauanträge, Informationen des Bürgermeisters, keine Wortmeldungen aus den Reihen der Räte oder der Zuschauer: Bürgermeister Thomas Reichert konnte um 19.44 Uhr die Sitzung schließen.

Einladungen zu Bürgerversammlungen zu spät

Allerdings hatte es in diesen 14 Minuten durchaus einigen Ärger gegeben. Etwa die Tatsache, dass noch in dieser Woche am Donnerstag und Freitag die Bürgerversammlungen in Marktsteft und Michelfeld stattfinden. Für einige Räte kam die Einladung dazu sehr spät, sie haben bereits andere Termine und können deshalb nicht an den Versammlungen teilnehmen. Krankheitsbedingt habe er in der Februarsitzung vergessen, die Termine anzukündigen, so Reichert zur Entschuldigung.

Bürgermeister muss eine solche Versammlung einberufen

Das Landratsamt hatte auf Anfrage einer Bürgerin angemahnt, die Termine für die Bürgerversammlungen möglichst zeitnah anzusetzen, denn vergangenes Jahr hatte Reichert keine Bürgerversammlungen anberaumt. Die Gemeindeordnung ist in diesem Punkt strikt, Artikel 18 sagt: „In jeder Gemeinde hat der erste Bürgermeister mindestens einmal jährlich (. . .) eine Bürgerversammlung zur Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten einzuberufen.“ Um solchen Terminschwierigkeiten künftig vorzubeugen, werden die Bürgerversammlungen auf Anraten von Dirk Albrecht schon am Jahresende für das kommende Jahr terminiert.

Schwarzbau oder Gartenhaus?

Der Bau eines Musikraumes in der Gartenstraße sorgte ebenfalls für Diskussion im Rat: Das garagenähnliche Gebäude wurde ohne Genehmigung im Außenbereich, noch dazu in der Trinkwasserschutzzone, errichtet. In der Februarsitzung wurde dafür ein Bauantrag gefordert, der am Montag vorlag. Nach Meinung des Bürgermeisters sollte das Vorhaben abgelehnt werden, da sich der Stadtrat ansonsten unglaubwürdig mache und ähnlichen Schwarzbauten Vorschub leisten würde.

Sein Vertreter Dieter Lang sah hier eher ein genehmigungsfreies Gartenhaus, bei dessen Bau der Außenbereich „vielleicht“ übersehen wurde. Am Ende genehmigten die Räte mit 10:3 Stimmen den Bau, vorbehaltlich der Zustimmung durch das Landratsamt, das damit den schwarzen Peter zugeschoben bekommt.

Wegen der Osterfeiertage findet die nächste Stadtratssitzung am 24. April statt.