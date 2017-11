KITZINGEN vor 1 Stunde

Sitzbank gestohlen

(-ti) In der Nacht auf Sonntag wurde in der Marktstraße in Kitzingen eine Sitzbank entwendet. Die Bank stand vor einem Bekleidungsgeschäft. Mindestens zwei Personen dürften die schwere gusseiserne Sitzbank weggetragen haben. Sitzfläche und Rückenlehne sind aus Holzgefertigt und an das Grundgestell befestigt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21)14 10.