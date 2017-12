KITZINGEN vor 1 Stunde

Silberfarbenes Auto nach Unfall flüchtig

Am Freitagnachmittag hatte eine 47-jährige Altenpflegerin ihren blauen VW Golf in der Sickershäuser Straße in Kitzingen auf Höhe der St. Martin-Schule geparkt. Beim Vorbeifahren blieb der unbekannte Fahrer eines silberfarbenen Autos am Golf hängen und verursachte laut Polizeibericht einen Schaden von 500 Euro. Der Verursacher fuhr anschließend bis zum Ortseingang von Sickershausen, sah sich die Beschädigung an seinem Auto an und fuhr dann weiter, ohne sich um den Fremdschaden zu kümmern. Dies hat ein Zeuge beobachtet und der Geschädigten mitgeteilt.