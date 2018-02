Siegreich beim Planspiel Börse

Im Landkreis dominierten die Marktbreiter Realschulen das Planspiel Börse. Mit einem Depotwert von 55 841,16 Euro beste Gruppe war laut Pressemitteilung das Team „DELL9“ mit den Schülern Emilia Mussoni, Laetitia von Petery, Dana Khsara und Luis Zellner aus der neunten Klasse der Realschule des Bildungswerks. Der zweite und dritte Platz ging an zwei Gruppen aus der 10ac der Leo-Weismantel-Realschule. Nun lud die Sparkasse Kitzingen die Schüler zur Siegerehrung in die Geschäftsstelle ein. Annette Brückner, Filialleiterin der Sparkasse Marktbreit, begrüßte die Schüler dort. Manfred Riedl (links) von der Sparkasse Mainfranken informierte die Schüler über aktuelle Ereignisse am Aktienmarkt. Im Anschluss stellten die Schüler ihre Anlagestrategien vor. Danach wurden die Urkunden und die Siegerprämien überreicht. Die Schüler auf dem ersten Platz erhielten ein Preisgeld in Höhe von 250 Euro. Für den zweiten Platz gab es 200 Euro, für den dritten 150 Euro.