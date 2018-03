Siegfried Pietzka aus Volkach feierte 90. Geburtstag

Siegfried Pietzka aus Volkach feierte am Freitag, 16. März seinen 90. Geburtstag. Es gratulierten Ehefrau Annemarie, Sohn Michael und seine Frau Marlene, Enkelin Nadja und Urenkel Marlon. Bürgermeister Peter Kornell (links) überreichte einen Bocksbeutel. Siegfried Pietzka lebt seit zweieinhalb Jahren zusammen mit seiner Frau im Seniorenzentrum des ASB in Volkach. Er wuchs als einziger Sohn des Elektromeisters Franz Pietzka und seiner Frau Rosa in Hindenburg auf. Nach seinem Schulabschluss erlernte der Jubilar auf der Musikschule das Trompetenspiel. Viele Jahre spielte er in einer Band. „Musik war mein Leben“, sagt der rüstige Rentner, der auch Geige und Schlagzeug spielen kann, mit Stolz. 1948 heiratete er in Hindenburg die Oberschlesierin Annemarie Kauczol. 1958 kamen beide nach Würzburg. 30 Jahre arbeitete Siegfried Pietzka bei der Würzburger Firma König und Bauer bis zum Ruhestand mit 60 Jahren. Auch im hohen Alter hat er immer einen Scherz auf den Lippen. (fp)