Siegfried Müller freut sich über verbessertes Arbeitsklima

Willkommen zum Sommerinterview! Wir haben den Bürgermeistern im Landkreis zehn Fragen gestellt, die im Laufe der nächsten Wochen nach und nach veröffentlicht werden. Heute dreht sich alles um Kitzingen, wo Siegfried Müller seit 2008 im Amt ist.

Frage: Die erste Hälfte der Wahlperiode ist vorbei – worüber freuen Sie sich besonders?

Siegfried Müller: Seit der neuen Wahlperiode – also ab 2014 – hat sich das Arbeitsklima im Stadtratsgremium merklich verbessert. Gemeinsam konnten wir für die Stadtentwicklung wegweisende Entscheidungen treffen und unsere Stadt für Investoren attraktiv machen.

Welche Projekte packen Sie bis 2020 in Ihrer Gemeinde noch an?

Müller: Der sozialer Wohnungsbau durch unsere Bau GmbH in der Breslauer Straße, die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes, sobald die Eigentumsverhältnisse geklärt sind, neue Kita-Plätze sollen in den Marshall Heights und an einigen bestehenden Kindertageseinrichtungen geschaffen werden sowie die Umgestaltung des Mainkais.

Was steht direkt nach der Sommerpause an?

Müller: Es stehen wichtige Personalentscheidungen, der Spatenstich für die Deustersporthalle und Räume für die Ganztagsbetreuung an der St. Hedwig-Schule mit Kosten von 5,6 Millionen Euro, das Konzept für die Entwicklung und Gestaltung der Innenstadt sowie die aktive Begleitung der Investoren in unserer Stadt an.

Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Müller: Zuhause in meinem Garten im Kreise meiner Familie.

Gibt es etwas, das Sie an Ihrer Stadt stört?

Müller: Dass sich die hausärztliche Versorgung unserer Stadt merklich verschlechtert und wir als Kommune wenig Einflussmöglichkeiten auf die künftige Bedarfsplanung haben. Die kassenärztliche Vereinigung Bayern betrachtet im hausärztlichen Planungsbereich den gesamten Landkreis Kitzingen und spricht hier von einer Überversorgung. Für die Stadt Kitzingen ist das nicht nachvollziehbar. Unabhängig davon wollen wir in der Breslauer Straße durch unsere Bau GmbH Gemeinschaftspraxisräume errichten. Interessenten können sich vorab mit uns in Verbindung setzen um ihre Wünsche in die Planungen mit aufnehmen zu lassen.

Wie steht es um die Finanzen der Stadt?

Müller: Die Steuereinnahmen sind zufriedenstellend und zusammen mit den Rücklagen können wir unsere großen Baumaßnahmen finanzieren.

Die Probleme vieler Gemeinden sind die Landflucht, fehlende Arbeitsplätze, Ärztemangel, verlassene Häuser oder marode Straßen. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Müller: Unsere Bevölkerungszahlen entwickeln sich entgegen aller Prognosen positiv und auch die Anzahl an Arbeitsplätzen steigt stetig.

Was macht Ihnen an Politik Spaß?

Müller: Der Umgang mit Menschen und das wunderbare Gefühl, die Entwicklung meiner Heimatstadt mitgestalten zu können.

Welche Eigenschaften braucht ein Bürgermeister auf jeden Fall?

Müller: Kreativität, Durchsetzungsvermögen, Menschenkenntnis, Gelassenheit und gute Nerven.

Stehen Sie 2020 bei den Wahlen noch einmal zur Verfügung?

Müller: Darauf dürfen Sie gespannt sein . . .