Sieben Männer und ein Spektakel

Sie zählt ganz klar zu den Höhepunkten im Buchbrunner Dorfkalender: die Kerm! Heuer laden die sieben Geometer dazu vom 10. bis 13. November ein.

Mit einem neuen Mann in Frack und Zylinder – in Person von Felix Riedel – haben sie ein Programm aufgestellt, das nicht nur Buchbrunner, sondern auch auswärtige Gäste anlocken soll, heißt es in einer Pressemitteilung. Los geht?s am Freitag ab 21 Uhr. DJ Dietbeat legt normal im Boot in Würzburg auf. Diesmal bringt er den Gewölbekeller des TSV in Buchbrunn zum Beben. Ein fränkischer Abend lockt am Samstag in den Keller. Ab 18.30 Uhr gibt es dort Brotzeit und Bier vom Fass.

Der Kirchweihsonntag hat es bekanntermaßen in sich. Der Kirchweihumzug setzt sich um 13.30 Uhr in Bewegung. Besonders gespannt wird auch diesmal die Ausgrabung erwartet, aus der die Geometer traditionell ein echtes Spektakel machen. Im Anschluss an den Umzug wird die Kirchweihpredigt verlesen.

Am Montag findet um 10 Uhr ein Kirchweihgottesdienst statt. Ab 20.30 Uhr wird noch einmal das Tanzbein geschwungen. Zum Kirchweihtanz spielt Tutti-Frutti auf. Mit der Eingrabung um Mitternacht ist die Buchbrunner Kerm 2017 dann zu Ende.