Sie wollen etwas bewegen

Der erste Kontakt entstand bei einer Soirée: Es war die traditionelle öffentliche Veranstaltung zu Jahresbeginn, bei der Ralf Ch. Meier die Rotarier näher kennen lernte. 2008 ist er Mitglied geworden, derzeit steht er sogar an der Spitze des Kitzinger Rotary Clubs und lädt so als Präsident diesmal selbst zur Soirée ein. Thema am Sonntag, 22. Januar, um 16 Uhr in der Alten Synagoge ist die Reformation.

Stetiger Wechsel und Beständigkeit schließen sich nicht aus, das zeigen die Rotarier immer wieder aufs Neue. Auf der einen Seite wechselt die Präsidentschaft jedes Jahr. Vorgänger von Ralf Meier war Philipp Aczel, sein Nachfolger soll im Sommer Tino Schwarz werden. „Es ist ein Jahr, das fordert“, sagt Meier, zumal die Präsidentschaft mit der beruflichen Tätigkeit vereint werden muss. Es zeitlich zu begrenzen, macht also Sinn – zudem können so immer wieder andere Personen ihre eigenen Ideen einbringen. „Jeder Präsident macht es anders – aber immer gut.“

„Eintrittsgelder und Spenden kommen wieder den Schulen zugute. Es ist sinnvoll, Projekte nachhaltig zu unterstützen.“

Trotz des regelmäßigen Wechsels werden seit Jahren die gleichen Einrichtungen finanziell unterstützt. Zehn Euro Kostenbeitrag sind für die Soirée zu entrichten – und die kommen ebenso wie die bei dieser Gelegenheit gesammelten Spenden wieder den beiden Kitzinger Grundschulen zugute. Aus der letztjährigen Veranstaltung konnten insgesamt 7000 Euro übergeben werden. Von der diesjährigen Soirée wird außerdem das Armin-Knab-Gymnasium profitieren, Ralf Meier ist dort Vorsitzender des Elternbeirats. Über die Fördervereine der Schulen werden so vor allem die Integrationsarbeit und kulturelle Projekte unterstützt.

Die Idee der Rotarier hat eine lange Geschichte: 1905 trafen sich vier Männer in Chicago und legten damit die Wurzeln für eine heute weltweite Bewegung. Der Kitzinger Club konnte vergangenes Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern. Schon die Jubiläumsveranstaltung fiel in die Amtszeit von Ralf Ch. Meier. Er findet die Regeln, die vor mehr als 110 Jahren entstanden sind, nach wie vor aktuell: Die Rotarier wollen denen zur Seite stehen, die sich nicht selbst helfen können – sowohl im lokalen Umfeld als auch in anderen Ländern. Einfach eintreten kann man in die Clubs nicht. Um Mitglied zu werden, muss man vorgeschlagen werden. 56 Mitglieder hat der Kitzinger Kreis derzeit. „Unser Club hat sich gut verjüngt“, sagt der Präsident, die Struktur passe, Alt und Jung seien vertreten. Verschiedene Berufsfelder sowieso. Dahinter steht die Grundidee der Rotarier, dass die berufliche Struktur im Club die der Gesellschaft abbildet.

Ein elitärer Kreis seien die Rotarier nicht, betont Ralf Ch. Meier. Es gebe auch Mitglieder, die finanziell nicht so gut ausgestattet seien. Jeder versuche das einzubringen, was ihm zur Verfügung stehe. Wichtig sei das Interesse, sich, seine Zeit und die eigenen Fähigkeiten im Club und in der Gesellschaft einzubringen, so der Präsident. „Wir wollen etwas bewegen.“ Das tun die Kitzinger Rotarier nicht nur mit den Spenden an die Kitzinger Schulen. Unterstützt werden beispielsweise auch das Hilfsprojekt des Clubkollegen Dr. Georg Lilly auf den Philippinen und Schwester Christel Link.

Im Mittelpunkt der Neujahrs-Soirée am 22. Januar steht das Thema „500 Jahre Reformation – Aufbruch in die Moderne“. „Dieser Jahrestag bietet die Gelegenheit für eine Debatte über die Reformation und ihre Aktualität“, so Meier. Sie habe damals in einer Welle der Erneuerung neben der Religion auch die Bildung, die Kunst, die Architektur, die Wissenschaft und das politische Leben erfasst.

„Bildung ist auch heute ganz wichtig. Sie ist mehr als reines Wissen, sie erfasst den ganzen Menschen.“

Einer der beiden Festredner wird der Kitzinger Pfarrer Uwe-Bernd Ahrens sein, der sich dem Thema „Reformation und Bildung“ widmet. In den vier Teilbereichen seines Vortrags geht er zunächst auf den Vorabend der Reformation ein, als noch Bildungslosigkeit in Kirche und Gesellschaft herrschte. Anschließend geht es ihm um den Bildungsauftrag der Reformation. „Reformation bedeutet, dass ich mir über meinen Glauben selbst Gedanken machen kann“, sagt Uwe-Bernd Ahrens. Voraussetzung dafür war, dass man lesen und schreiben konnte – und dass es eine deutsche Übersetzung der Bibel gab. „Das war ein Bildungsstoff, der in jedes Haus Einzug halten konnte.“

Ahrens geht auch auf die lokale Entwicklung ein, auf das erste evangelische Jahrhundert in Kitzingen, in dem die Lateinschule ausgebaut wurde, eine Volksschule entstand. Letzter Punkt seines Vortrages ist die Reformation und Bildung in der heutigen Zeit. „Bildung ist auch heute ganz wichtig“, findet der Geistliche. Seinen Beobachtungen zufolge fehlt sie zunehmend, was nicht nur an Fehlern in der Pädagogik liege, sondern unter anderem auch am „bildungsfreien“ Fernsehen.

„Bildung ist mehr als reines Wissen“, sagt Ahrens, sie erfasst den ganzen Menschen. Und so passt es, dass in der Soirée nach ihm Prof. Dr. Friedhelm Brusniak aus Würzburg spricht. Er hat seinen Vortrag unter den Titel „Sonderlich die Musica“ gestellt und geht darin auf Martin Luther und Johann Walter, den Reformator und seinen musikalischen Berater, ein. Die musikalische Umrahmung der Soirée übernimmt das Bläserensemble des Armin-Knab-Gymnasiums unter der Leitung von Michael Mauer.

„Wir hoffen, dass das Thema auch in diesem Jahr viel öffentliches Interesse findet“, sagt Rotary-Präsident Ralf Ch. Meier und freut sich auf viele Besucher – „damit durch die eingesammelten Geldmittel wieder eine große Unterstützung der Schulen möglich wird.“