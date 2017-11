Sie haben sich für das Kloster verdient gemacht

Seit 40 Jahren arbeitet Jürgen Weickert in der Buchbinderei. Er begann 1977 in der Abtei seine Lehre und erlernte den Beruf eines Handbuchbinders. Zu seinem Aufgabengebiet gehören heute die technische Einstellung und der fachgerechte Umgang mit den unterschiedlichen Maschinen in der Buchbinderei. In seinen Verantwortungsbereich fallen zudem die Planung und Überwachung von Terminen, die Einteilung des Personals und die Qualitätskontrolle.

Ebenfalls in der Buchbinderei war Christa Spiegel seit 25 Jahren beschäftigt. Sie ist inzwischen in Rente gegangen. Aufgrund ihres fachlichen Könnens wurde sie bei allen Aufgaben eingesetzt z.B. an der Falzmaschine, an der Heftmaschine, an der Zusammentragmaschine oder beim Stanzen oder Binden der Bildkalender.

Heike Höhn ist seit 25 Jahren am Egbert-Gymnasium und unterrichtet Deutsch und Sport. Sie hat viele Schüler im Sport erfolgreich zum Abitur geführt. Zudem arbeitet sie an der Entwicklung des neuen Schulkonzepts mit, berät die Schulleitung in pädagogischen Fragen und hat mit zwei Kollegen das viel beachtete „Deutsch Oberstufenprojekt“ entwickelt. Ebenfalls 25 Jahre ist Justus Finkel an der Schule. Er unterrichtet Geschichte, Latein und Griechisch, letzteres in Kursen auch an der Universität Würzburg. Seit 2007 ist er Fachbetreuer für klassische Sprachen und wird regelmäßig als Klassleiter eingesetzt. Auf Veranlassung des Ministeriums hat er bereits mehrfach Abituraufgaben in alten Sprachen erstellt.

In der Spülküche des Klosters ist Gabi Zimmermann seit 25 Jahren aktiv. Ihr Chef Pater Christoph betonte die Wichtigkeit ihrer Aufgabe und hat berechnet, dass in den 25 Jahren ihres Wirkens rund 40 Millionen Teile in der Klosterküche gespült wurden. Ebenfalls in der Küche, allerdings im Gästehaus, ist Monika Schubert im Einsatz. Daneben ist sie auch bei Reinigungsarbeiten im Haus aktiv, als dessen „gute Seele“ sie der Leiter des Gästehauses, Bruder Jakobus Geiger OSB, bezeichnete.

Für zehn Jahre Zugehörigkeit zur Abtei wurden geehrt: Katharina Amrhen (Gästehaus), Sabine Bechtel (Goldschmiede), Helene Döring (EGM), Martina Flurschütz (Gästehaus), Markus Hartl (EGM), Daniela Holzapfel (Musikschule), Wolfgang Keller (Vier-Türme GmbH), Birgit Köberlein (Klosterladen), Anja Meiler (Musikschule), Martina Nöth (Vier-Türme-Verlag), Sandra Roye (EGM), Antje Scheller (Tagesheim) und Martina Weinich (EGM).