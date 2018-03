KITZINGEN vor 1 Stunde

Seniorenausflug führt in den Steigerwald

Der BRK-Kreisverband Kitzingen veranstaltet im Rahmen seiner Sozialarbeit am Dienstag, 11. April, einen Ausflug durch den Steigerwald zum „Zeiler Käppele“ bei Zeil am Main. Dort steht eine Führung durch die als „Fränkisches Lourdes“ bezeichnete Wallfahrtskirche auf dem Programm. Mit einer Einkehr in Koppenwind klingt der Seniorennachmittag aus. Die Fahrgäste werden von Mitgliedern des Roten Kreuzes begleitet und betreut. Die Kosten betragen 16 Euro. Die Abfahrtszeiten: 10.30 Uhr Mainstockheim, 10.35 Uhr Shell-Tankstelle Kitzingen, 10.40 Uhr Rotkreuzhaus Kitzingen; 10.50 Uhr Gasthaus Köberlein; Kitzingen-Siedlung; 10.55 Uhr Bushaltestelle Fa. Schlecker Kitzingen-Siedlung; 11.05 Uhr Bushaltestelle „Winzerbrünnle“ Großlangheim; 10.15 Uhr Bushaltestelle Kleinlangheim; 10.25 Uhr Bushaltestelle „Krämerladen“ Wiesenbronn. Die Rückkunft ist gegen 19 Uhr.